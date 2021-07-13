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https://ria.ru/20210713/marsokhod-1741039720.html
Китайский марсоход "Чжужун" преодолел расстояние более 400 метров
Китайский марсоход "Чжужун" преодолел расстояние более 400 метров - РИА Новости, 13.07.2021
Китайский марсоход "Чжужун" преодолел расстояние более 400 метров
Китайский марсоход "Чжужун" проехал более 400 метров по поверхности Марса (Красной планеты), сообщили в понедельник в Китайском национальном космическом... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:42
2021-07-13T10:47
россия-китай: главное
марс
китай
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МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсоход "Чжужун" проехал более 400 метров по поверхности Марса (Красной планеты), сообщили в понедельник в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).По состоянию на 20:00 воскресенья по пекинскому времени, орбитальный аппарат миссии "Тяньвэнь-1" нормально проработал на орбите в течение 353 дней. Расстояние между Землей и Марсом составляет 370,7 миллиона километров.Марсоход проехал 410 метра 025 сотых метра и работает в штатном режиме, сообщили в ведомстве.Китайская миссия на Марс "Тяньвэнь-1", состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. 15 мая 2021 года посадочный модуль с марсоходом приземлился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.
https://ria.ru/20210712/sotrudnichestvo-1740943472.html
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марс, китай

Китайский марсоход "Чжужун" преодолел расстояние более 400 метров

10:42 13.07.2021 (обновлено: 10:47 13.07.2021)
 
© REUTERS / CNSAЛандшафт Марса, снятый китайским марсоходом "Чжужун"
Ландшафт Марса, снятый китайским марсоходом Чжужун - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / CNSA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсоход "Чжужун" проехал более 400 метров по поверхности Марса (Красной планеты), сообщили в понедельник в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).
По состоянию на 20:00 воскресенья по пекинскому времени, орбитальный аппарат миссии "Тяньвэнь-1" нормально проработал на орбите в течение 353 дней. Расстояние между Землей и Марсом составляет 370,7 миллиона километров.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 15:44Россия-Китай: Главное
На высоких скоростях. Как развивается 5G-сотрудничество России и Китая
Марсоход проехал 410 метра 025 сотых метра и работает в штатном режиме, сообщили в ведомстве.
Китайская миссия на Марс "Тяньвэнь-1", состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, была запущена 23 июля 2020 года. 15 мая 2021 года посадочный модуль с марсоходом приземлился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса.
 
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