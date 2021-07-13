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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741054303.html
Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19
Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19
Более 2,4 миллиарда рублей выделены регионам РФ в 2021 году на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно, соответствующее... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:48
2021-07-13T12:07
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 2,4 миллиарда рублей выделены регионам РФ в 2021 году на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что средства выделяются в целях реализации мероприятия по борьбе с распространением коронавируса."Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 465 315,8 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконур в целях софинансирования расходных обязательств... по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в документе.Добавляется, что эти средства предполагают обеспечение лекарствами почти 790 тысяч пациентов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19
11:48 13.07.2021 (обновлено: 12:07 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе
Медсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Регионам выделили более 2,4 миллиарда рублей на лекарства для амбулаторных больных COVID-19

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 2,4 миллиарда рублей выделены регионам РФ в 2021 году на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что средства выделяются в целях реализации мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.
"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 465 315,8 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконур в целях софинансирования расходных обязательств... по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в документе.
Добавляется, что эти средства предполагают обеспечение лекарствами почти 790 тысяч пациентов.
 
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