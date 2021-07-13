https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741054303.html

Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19

Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

Регионам выделили средства на лекарства для амбулаторных больных COVID-19

Более 2,4 миллиарда рублей выделены регионам РФ в 2021 году на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно, соответствующее... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:48

2021-07-13T11:48

2021-07-13T12:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 2,4 миллиарда рублей выделены регионам РФ в 2021 году на приобретение препаратов для пациентов с коронавирусом, лечащихся амбулаторно, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Отмечается, что средства выделяются в целях реализации мероприятия по борьбе с распространением коронавируса."Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 2 465 315,8 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконур в целях софинансирования расходных обязательств... по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в документе.Добавляется, что эти средства предполагают обеспечение лекарствами почти 790 тысяч пациентов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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