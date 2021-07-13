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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210713/kurs-1741070851.html
Официальный курс евро на среду снизился на 82 копейки
Официальный курс евро на среду снизился на 82 копейки - РИА Новости, 13.07.2021
Официальный курс евро на среду снизился на 82 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 82,3 копейки - до 87,782 рубля, курс доллара - на 57,47 копейки, до 74,0589 рубля,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:04
2021-07-13T13:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 82,3 копейки - до 87,782 рубля, курс доллара - на 57,47 копейки, до 74,0589 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,64 копейки, составив 80,2343 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на среду снизился на 82 копейки
13:04 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Официальный курс евро на среду снизился на 82 копейки, до 87,78 рубля

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 82,3 копейки - до 87,782 рубля, курс доллара - на 57,47 копейки, до 74,0589 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,64 копейки, составив 80,2343 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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