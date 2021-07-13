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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210713/kuba-1741091231.html
Туроператоры рассказали, повлияли ли забастовки на Кубе на отдых россиян
Туроператоры рассказали, повлияли ли забастовки на Кубе на отдых россиян - РИА Новости, 13.07.2021
Туроператоры рассказали, повлияли ли забастовки на Кубе на отдых россиян
Туристов не смущают беспорядки, случившиеся в нескольких городах Кубы, на интерес путешественников к направлению эти события не повлияли, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T14:55
2021-07-13T14:55
туризм
коронавирус covid-19
туризм
варадеро
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
китай
гавана
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Туристов не смущают беспорядки, случившиеся в нескольких городах Кубы, на интерес путешественников к направлению эти события не повлияли, сообщает АТОР.В минувшие выходные на улицы сразу восьми городов — от Гаваны до Сантьяго — вышли тысячи протестующих с антиправительственными лозунгами, кое-где дело дошло до столкновений с полицией.Основными претензиями, по сообщению местных СМИ, стала нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости. Также жителей обеспокоила повторная вспышка коронавируса, которая привела к переполненности больниц. Участники протестов призывали власть обеспечить население вакцинами от коронавируса.Дело в том, что Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низким и средним уровнем дохода получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala.Протестные акции на Кубе не затронули путешественников, сообщили туроператоры, напомнив, что митинги прошли в крупных городах. На курортах, где отдыхают россияне — Варадеро и остров Кайо-Коко — ситуация спокойная."Туристы не посещают с экскурсиями Гавану и другие крупные кубинские города. На курортах все спокойно. Единственный негативный момент, который могут ощутить на себе гости из-за митингов, – это перебои с интернетом", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. В основном они связаны с работой популярных американских соцсетей. С доступом к электронной почте проблем нет. Представители туристической розницы заявили, что звонков и жалоб от отдыхающих, которые сейчас находятся на Кубе, относительно митингов не поступало. Аннуляций по забронированным турам тоже не было.
https://ria.ru/20190105/1548831907.html
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варадеро
куба
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коронавирус covid-19, туризм, варадеро, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, китай, гавана, вакцинация

Туроператоры рассказали, повлияли ли забастовки на Кубе на отдых россиян

14:55 13.07.2021
 
© REUTERS / Javier BarbanchoАкция протеста в поддержку Кубы в Мадриде
Акция протеста в поддержку Кубы в Мадриде - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© REUTERS / Javier Barbancho
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Туристов не смущают беспорядки, случившиеся в нескольких городах Кубы, на интерес путешественников к направлению эти события не повлияли, сообщает АТОР.
В минувшие выходные на улицы сразу восьми городов — от Гаваны до Сантьяго — вышли тысячи протестующих с антиправительственными лозунгами, кое-где дело дошло до столкновений с полицией.
Основными претензиями, по сообщению местных СМИ, стала нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости. Также жителей обеспокоила повторная вспышка коронавируса, которая привела к переполненности больниц. Участники протестов призывали власть обеспечить население вакцинами от коронавируса.
Дело в том, что Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низким и средним уровнем дохода получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala.
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Протестные акции на Кубе не затронули путешественников, сообщили туроператоры, напомнив, что митинги прошли в крупных городах. На курортах, где отдыхают россияне — Варадеро и остров Кайо-Коко — ситуация спокойная.
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"Туристы не посещают с экскурсиями Гавану и другие крупные кубинские города. На курортах все спокойно. Единственный негативный момент, который могут ощутить на себе гости из-за митингов, – это перебои с интернетом", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. В основном они связаны с работой популярных американских соцсетей. С доступом к электронной почте проблем нет.
Представители туристической розницы заявили, что звонков и жалоб от отдыхающих, которые сейчас находятся на Кубе, относительно митингов не поступало. Аннуляций по забронированным турам тоже не было.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмВарадероАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКубаКитайГаванаВакцинация
 
 
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