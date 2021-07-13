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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741123291.html
В Абхазии предложили ужесточить меры против COVID-19
В Абхазии предложили ужесточить меры против COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В Абхазии предложили ужесточить меры против COVID-19
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба предложил на расширенном совещании в администрации президента ужесточить меры против распространеия COVID-19,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:10
2021-07-13T17:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
в мире
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СУХУМ, 13 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба предложил на расширенном совещании в администрации президента ужесточить меры против распространеия COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики.В Абхазии из-за роста больных коронавирусом с 5 июля запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания. С 12 июля закрыты учреждения культуры - театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли, образовательные учреждения.Бутба предложил ограничить работу рынков, объектов общепита, с возможностью организации еды навынос и службы доставки, а также закрыть фитнес-клубы, спортивные и образовательные секции, запретить проведение культурно-массовых мероприятий как внутри помещений, так и на воздухе и повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов.Помимо этого министр предложил ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы, перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей.Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 19 032, выздоровевших - 15 817, включая лечившихся амбулаторно, 267 летальных случаев.
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коронавирус covid-19, абхазия, в мире
В Абхазии предложили ужесточить меры против COVID-19
17:10 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкНа набережной города Сухум
На набережной города Сухум - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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Глава минздрава Абхазии предложил ужесточить меры для борьбы с COVID-19

Читать ria.ru в
СУХУМ, 13 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба предложил на расширенном совещании в администрации президента ужесточить меры против распространеия COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики.
В Абхазии из-за роста больных коронавирусом с 5 июля запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания. С 12 июля закрыты учреждения культуры - театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли, образовательные учреждения.
Бутба предложил ограничить работу рынков, объектов общепита, с возможностью организации еды навынос и службы доставки, а также закрыть фитнес-клубы, спортивные и образовательные секции, запретить проведение культурно-массовых мероприятий как внутри помещений, так и на воздухе и повсеместно ввести масочный режим со взиманием штрафов.
Помимо этого министр предложил ввести термометрию на всех объектах размещения туристов и при пересечении границы, перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и усилить меры по дезинфекции помещений и контактных поверхностей.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 19 032, выздоровевших - 15 817, включая лечившихся амбулаторно, 267 летальных случаев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19АбхазияВ мире
 
 
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