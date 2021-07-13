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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741069283.html
Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты
Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты - РИА Новости, 13.07.2021
Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство фиксирует минимальное число нежелательных реакций на препараты от COVID-19. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T12:58
2021-07-13T12:58
распространение коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство фиксирует минимальное число нежелательных реакций на препараты от COVID-19."На сегодняшний день, поскольку были выпущены лекарственные препараты непосредственно для лечения COVID-19, были выпущены они на условиях, в ускоренном режиме, мы сегодня контролируем применение этих лекарственных препаратов каждого случая и каждого препарата... Количество нежелательных реакций на сегодняшний день регистрируется минимально ", - сказала она на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
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алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты
12:58 13.07.2021
 
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Медсестра собирает набор для лечения больных COVID-19 на дому в поликлинике №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Росздравнадзор заявил о минимальном числе нежелательных реакций на препараты от COVID-19

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство фиксирует минимальное число нежелательных реакций на препараты от COVID-19.
"На сегодняшний день, поскольку были выпущены лекарственные препараты непосредственно для лечения COVID-19, были выпущены они на условиях, в ускоренном режиме, мы сегодня контролируем применение этих лекарственных препаратов каждого случая и каждого препарата... Количество нежелательных реакций на сегодняшний день регистрируется минимально ", - сказала она на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
 
Распространение коронавирусаАлла СамойловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Общество
 
 
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