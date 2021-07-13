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Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты

Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты - РИА Новости, 13.07.2021

Росздравнадзор заявил о минимуме нежелательных реакций на COVID-препараты

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство фиксирует минимальное число нежелательных реакций на препараты от COVID-19. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:58

2021-07-13T12:58

2021-07-13T12:58

распространение коронавируса

алла самойлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство фиксирует минимальное число нежелательных реакций на препараты от COVID-19."На сегодняшний день, поскольку были выпущены лекарственные препараты непосредственно для лечения COVID-19, были выпущены они на условиях, в ускоренном режиме, мы сегодня контролируем применение этих лекарственных препаратов каждого случая и каждого препарата... Количество нежелательных реакций на сегодняшний день регистрируется минимально ", - сказала она на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество