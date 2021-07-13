https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741059010.html

В Магадане открыли новые отделения для госпитализации больных COVID-19

В Магадане открыли новые отделения для госпитализации больных COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В Магадане открыли новые отделения для госпитализации больных COVID-19

Инфекционные госпитали для больных COVID-19 в Магадане переполнены, медики открывают новые отделения, сообщила журналистам первый заместитель министра... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:09

2021-07-13T12:09

2021-07-13T12:09

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МАГАДАН, 13 июл – РИА Новости. Инфекционные госпитали для больных COVID-19 в Магадане переполнены, медики открывают новые отделения, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Кузьменко.В Магаданской области число заразившихся COVID-19 растет, медики сообщают о большом количестве тяжелобольных."Госпитали переполнены. В Магадане развернуто несколько инфекционных госпиталей – на "Взморье" на 90 коек, в детской больнице на 50 коек. Они предназначены для госпитализации исключительно лиц с дыхательной недостаточностью, то есть тех, кому требуется кислородная поддержка, либо ингаляция кислородом, либо искусственная вентиляция легких. Еще один госпиталь мы развернули на базе кожвендиспансера на 50 коек… Кроме того, мы дополнительно развернули еще восемь реанимационных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ. И эти койки тоже заняты. Очень серьезная, напряженная ситуация сейчас с госпитализацией", - сообщила Кузьменко.Она также уточнила, что эпидситуация сейчас осложняется новым вирусным агентом – дельта-вирусом. Он поражает молодых, более агрессивен и нечувствителен к прежним дозам лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20210713/koinfektsiya-1740987267.html

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