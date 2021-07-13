https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741052422.html

В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1602 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 595 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:40

2021-07-13T11:40

2021-07-13T11:40

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1602 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 595 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели еще 7290 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 242 987. Также сообщается, что в столице скончались еще 103 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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