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В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1602 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 595 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:40
2021-07-13T11:40
2021-07-13T11:40
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здоровье - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1602 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 595 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели еще 7290 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 242 987. Также сообщается, что в столице скончались еще 103 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1602 пациента с коронавирусной инфекцией