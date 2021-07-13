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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741050006.html
В России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2021
В России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 24 702, до 5 833 175, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:32
2021-07-13T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 24 702, до 5 833 175, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2894 (11,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 833 175 случаев. Темп прироста составляет 0,43%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом
11:32 13.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 24 702, до 5 833 175, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2894 (11,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 833 175 случаев. Темп прироста составляет 0,43%.
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