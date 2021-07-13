https://ria.ru/20210713/ingushetiya-1741114209.html
В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение
В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение - РИА Новости, 13.07.2021
В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение
Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к шести годам колонии генерального директора строительной фирмы, которого обвиняли в хищении более 265 миллионов... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:30
2021-07-13T16:30
2021-07-13T16:30
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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к шести годам колонии генерального директора строительной фирмы, которого обвиняли в хищении более 265 миллионов рублей при строительстве школы и реконструкции оросительной системы, сообщает прокуратура региона."Судом установлено, что 65-летний генеральный директор ООО "Темп" в период с сентября по декабрь 2016 года вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ и таким образом похитил более 202 миллионов рублей, выделенных в рамках 12 госконтрактов на строительство и закупку оборудования для средней общеобразовательной школы на 1500 мест в Магасе", - говорится в сообщении.Кроме того, как установил суд, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года бизнесмен таким же образом похитил больше 63 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Ассиновской оросительной системы."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.Помимо этого суд вынес решение о взыскании с осужденного в пользу Российской Федерации денежных средств в размере причиненного ущерба."Приговор не вступил в законную силу", - уточняет надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210703/khischenie-1739723655.html
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россия, республика ингушетия, происшествия
В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение
Гендиректор фирмы в Ингушетии получил шесть лет тюрьмы за хищение более 265 миллионов рублей
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к шести годам колонии генерального директора строительной фирмы, которого обвиняли в хищении более 265 миллионов рублей при строительстве школы и реконструкции оросительной системы, сообщает прокуратура региона.
"Судом установлено, что 65-летний генеральный директор ООО "Темп" в период с сентября по декабрь 2016 года вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ и таким образом похитил более 202 миллионов рублей, выделенных в рамках 12 госконтрактов на строительство и закупку оборудования для средней общеобразовательной школы на 1500 мест в Магасе", - говорится в сообщении.
Кроме того, как установил суд, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года бизнесмен таким же образом похитил больше 63 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Ассиновской оросительной системы.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.
Помимо этого суд вынес решение о взыскании с осужденного в пользу Российской Федерации
денежных средств в размере причиненного ущерба.
"Приговор не вступил в законную силу", - уточняет надзорное ведомство.