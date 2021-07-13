https://ria.ru/20210713/ingushetiya-1741114209.html

В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение

В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение - РИА Новости, 13.07.2021

В Ингушетии гендиректор стройфирмы получил шесть лет тюрьмы за хищение

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к шести годам колонии генерального директора строительной фирмы, которого обвиняли в хищении более 265 миллионов... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:30

2021-07-13T16:30

2021-07-13T16:30

россия

республика ингушетия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к шести годам колонии генерального директора строительной фирмы, которого обвиняли в хищении более 265 миллионов рублей при строительстве школы и реконструкции оросительной системы, сообщает прокуратура региона."Судом установлено, что 65-летний генеральный директор ООО "Темп" в период с сентября по декабрь 2016 года вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ и таким образом похитил более 202 миллионов рублей, выделенных в рамках 12 госконтрактов на строительство и закупку оборудования для средней общеобразовательной школы на 1500 мест в Магасе", - говорится в сообщении.Кроме того, как установил суд, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года бизнесмен таким же образом похитил больше 63 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Ассиновской оросительной системы."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.Помимо этого суд вынес решение о взыскании с осужденного в пользу Российской Федерации денежных средств в размере причиненного ущерба."Приговор не вступил в законную силу", - уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210703/khischenie-1739723655.html

https://ria.ru/20210708/vengriya-1740441480.html

россия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика ингушетия, происшествия