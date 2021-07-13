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Вологодские депутаты поддержали увеличение грантов для молодых ученых
Вологодские депутаты поддержали увеличение грантов для молодых ученых - РИА Новости, 13.07.2021
Вологодские депутаты поддержали увеличение грантов для молодых ученых
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области поддержали инициативу губернатора области Олега Кувшинникова увеличить размер грантов молодым ученым... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:31
2021-07-13T15:31
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 13 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области поддержали инициативу губернатора области Олега Кувшинникова увеличить размер грантов молодым ученым региона, парламентарии внесли соответствующие поправки в ранее принятый закон, сообщает пресс-служба регионального парламента.Размер гранта увеличен со ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей.Спикер Заксобрания области добавил, что надеется, что эта мера поддержки станет хорошим стимулом для развития науки в регионе.В пресс-службе отметили, что поправки в областной закон, согласно которому ученые в возрасте до 35 лет могут заявлять свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на конкурс грантов, вступили в силу в июле. Этот конкурс ежегодно объявляется не позднее 1 сентября. Уточняется, что за 14 лет с момента принятия закона о грантовой поддержке ее размер был увеличен впервые.
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вологодская область, олег кувшинников, общество

Вологодские депутаты поддержали увеличение грантов для молодых ученых

15:31 13.07.2021
 
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Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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ВОЛОГДА, 13 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области поддержали инициативу губернатора области Олега Кувшинникова увеличить размер грантов молодым ученым региона, парламентарии внесли соответствующие поправки в ранее принятый закон, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Размер гранта увеличен со ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей.
"Создание условий для развития научных инноваций становится задачей всех уровней власти. На 61-й сессии парламента региона мы поддержали инициативу губернатора области Олега Кувшинникова об увеличении суммы научного гранта для молодых ученых в три раза - со 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сказал Луценко.
Спикер Заксобрания области добавил, что надеется, что эта мера поддержки станет хорошим стимулом для развития науки в регионе.
В пресс-службе отметили, что поправки в областной закон, согласно которому ученые в возрасте до 35 лет могут заявлять свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на конкурс грантов, вступили в силу в июле. Этот конкурс ежегодно объявляется не позднее 1 сентября. Уточняется, что за 14 лет с момента принятия закона о грантовой поддержке ее размер был увеличен впервые.
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