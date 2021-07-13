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Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате
Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате - РИА Новости, 14.07.2021
Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате
Горняки перекрыли трассу в Кировоградской области Украины из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-13T23:51
2021-07-14T01:49
жкх
шахтеры
михаил волынец
кировоградская область
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украина
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Горняки перекрыли трассу в Кировоградской области Украины из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.Утром во вторник горняки трех шахт в Кировоградской области Украине отказались спускаться под землю, требуя выплатить долги по заработной плате, также часть горняков перекрыла трассу возле поселка Смолино.Протестующие объявили бессрочную акцию протеста и требуют выплаты почти 3 миллиона долларов зарплатного долга и обеспечения стабильной работы предприятия.Кроме того, по словам Волынца, "вторые сутки подряд на трассе возле пгт Смолино (Кировоградская область - ред.) протестуют горняки шахты "Новоконстантиновская" уранодобывающего гиганта ГП "Восток ГОК".Шахты "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" входят в состав госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Восток ГОК). В июне работники этого предприятия уже проводили акцию протеста у здания офиса президента в Киеве. Тогда они также требовали обеспечить стабильную работу.Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.
https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html
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жкх, шахтеры, михаил волынец, кировоградская область, киев, украина, в мире
Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате
23:51 13.07.2021 (обновлено: 01:49 14.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Горняки перекрыли вторую трассу в Кировоградской области из-за долгов по зарплате

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Горняки перекрыли трассу в Кировоградской области Украины из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Утром во вторник горняки трех шахт в Кировоградской области Украине отказались спускаться под землю, требуя выплатить долги по заработной плате, также часть горняков перекрыла трассу возле поселка Смолино.
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"В 20.00 перекрывать трассу вблизи с.Бережинка (направление Кропивницкий - Кривой Рог) вышли горняки шахты "Ингульская". Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях", - написал он в своем Telegram-канале.
Протестующие объявили бессрочную акцию протеста и требуют выплаты почти 3 миллиона долларов зарплатного долга и обеспечения стабильной работы предприятия.
Кроме того, по словам Волынца, "вторые сутки подряд на трассе возле пгт Смолино (Кировоградская область - ред.) протестуют горняки шахты "Новоконстантиновская" уранодобывающего гиганта ГП "Восток ГОК".
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Шахты "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" входят в состав госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Восток ГОК). В июне работники этого предприятия уже проводили акцию протеста у здания офиса президента в Киеве. Тогда они также требовали обеспечить стабильную работу.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.
 
ЖКХшахтерыМихаил ВолынецКировоградская областьКиевУкраинаВ мире
 
 
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