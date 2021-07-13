Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате
23:51 13.07.2021 (обновлено: 01:49 14.07.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. 2 ноября 2018
Горняки перекрыли вторую трассу в Кировоградской области из-за долгов по зарплате
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Горняки перекрыли трассу в Кировоградской области Украины из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Утром во вторник горняки трех шахт в Кировоградской области Украине отказались спускаться под землю, требуя выплатить долги по заработной плате, также часть горняков перекрыла трассу возле поселка Смолино.
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"В 20.00 перекрывать трассу вблизи с.Бережинка (направление Кропивницкий - Кривой Рог) вышли горняки шахты "Ингульская". Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях", - написал он в своем Telegram-канале.
Протестующие объявили бессрочную акцию протеста и требуют выплаты почти 3 миллиона долларов зарплатного долга и обеспечения стабильной работы предприятия.
Кроме того, по словам Волынца, "вторые сутки подряд на трассе возле пгт Смолино (Кировоградская область - ред.) протестуют горняки шахты "Новоконстантиновская" уранодобывающего гиганта ГП "Восток ГОК".
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Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.