https://ria.ru/20210713/gornyaki-1741167604.html

Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате - РИА Новости, 14.07.2021

Горняки перекрыли вторую трассу на Украине из-за долгов по зарплате

Горняки перекрыли трассу в Кировоградской области Украины из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-13T23:51

2021-07-13T23:51

2021-07-14T01:49

жкх

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михаил волынец

кировоградская область

киев

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в мире

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Горняки перекрыли трассу в Кировоградской области Украины из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.Утром во вторник горняки трех шахт в Кировоградской области Украине отказались спускаться под землю, требуя выплатить долги по заработной плате, также часть горняков перекрыла трассу возле поселка Смолино.Протестующие объявили бессрочную акцию протеста и требуют выплаты почти 3 миллиона долларов зарплатного долга и обеспечения стабильной работы предприятия.Кроме того, по словам Волынца, "вторые сутки подряд на трассе возле пгт Смолино (Кировоградская область - ред.) протестуют горняки шахты "Новоконстантиновская" уранодобывающего гиганта ГП "Восток ГОК".Шахты "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" входят в состав госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Восток ГОК). В июне работники этого предприятия уже проводили акцию протеста у здания офиса президента в Киеве. Тогда они также требовали обеспечить стабильную работу.Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Неоднократно забастовки горняков проходили под землей и длились неделями.

https://ria.ru/20210710/ukraina-1740638559.html

https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html

кировоградская область

киев

украина

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жкх, шахтеры, михаил волынец, кировоградская область, киев, украина, в мире