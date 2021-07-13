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В центре Геленджика прогремел взрыв
В центре Геленджика прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2021
В центре Геленджика прогремел взрыв
В Геленджике в одном из зданий взорвался газ, есть погибший и раненые. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:41
2021-07-13T10:50
взрыв газа в гостинице в геленджике
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Геленджике в одном из зданий взорвался газ, есть погибший и раненые.Сначала источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в четырехэтажной частной гостинице "Азария", где в итоге разрушены перекрытия и внешняя стена. Потом глава Кубани уточнил, что хлопок был в магазине рядом с отелем.По данным местной прокуратуры, один человек умер, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести (в том числе подросток). При этом в МЧС говорят о четырех раненых, а в СК — о двоих.Спасатели эвакуировали около 50 человек. На месте работают все экстренные службы. Началась проверка.
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Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев
В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб.
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видео, взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В центре Геленджика прогремел взрыв
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Геленджике в одном из зданий взорвался газ, есть погибший и раненые.
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В центре Геленджика прогремел взрыв
10:41 13.07.2021 (обновлено: 10:50 13.07.2021)
 

В центре Геленджика прогремел взрыв рядом с гостиницей, пострадали пять человек

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Геленджике в одном из зданий взорвался газ, есть погибший и раненые.
Сначала источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в четырехэтажной частной гостинице "Азария", где в итоге разрушены перекрытия и внешняя стена. Потом глава Кубани уточнил, что хлопок был в магазине рядом с отелем.
По данным местной прокуратуры, один человек умер, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести (в том числе подросток). При этом в МЧС говорят о четырех раненых, а в СК — о двоих.
Спасатели эвакуировали около 50 человек.
На месте работают все экстренные службы. Началась проверка.
 
Взрыв газа в гостинице в ГеленджикеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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