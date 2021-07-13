https://ria.ru/20210713/gelendzhik-1741039579.html

В центре Геленджика прогремел взрыв

В центре Геленджика прогремел взрыв - РИА Новости, 13.07.2021

В центре Геленджика прогремел взрыв

В Геленджике в одном из зданий взорвался газ, есть погибший и раненые. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:41

2021-07-13T10:41

2021-07-13T10:50

взрыв газа в гостинице в геленджике

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Геленджике в одном из зданий взорвался газ, есть погибший и раненые.Сначала источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил РИА Новости, что инцидент произошел в четырехэтажной частной гостинице "Азария", где в итоге разрушены перекрытия и внешняя стена. Потом глава Кубани уточнил, что хлопок был в магазине рядом с отелем.По данным местной прокуратуры, один человек умер, пятеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести (в том числе подросток). При этом в МЧС говорят о четырех раненых, а в СК — о двоих.Спасатели эвакуировали около 50 человек. На месте работают все экстренные службы. Началась проверка.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб. 2021-07-13T10:41 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, взрыв газа в гостинице в геленджике, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия