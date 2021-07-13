https://ria.ru/20210713/gazoprovod-1741022870.html

Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"

Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 13.07.2021

Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"

Поставки газа по газопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, свидетельствуют данные операторов... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:23

2021-07-13T08:23

2021-07-13T15:05

россия

балтийское море

северный поток

газпром

франция

экономика

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии.Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, прокачка газа по "Северному потоку" полностью приостановилась около 07:00 мск."График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка — РЕМИТ)", — сообщил накануне оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG."Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.На прошлой неделе завершился период ежегодного техобслуживания на магистральном газопроводе "Ямал — Европа", проходящем через территорию Белоруссии, Польши и Германии. Его мощность составляет около 33 миллиардов кубометров в год. На время ремонта "Газпром" использовал запасы газа в своих ПХГ в Европе для поставок европейским потребителям.

https://ria.ru/20210710/proekty-1740741965.html

россия

балтийское море

франция

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россия, балтийское море, северный поток, газпром, франция, экономика