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Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 13.07.2021
Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
Поставки газа по газопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, свидетельствуют данные операторов... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:23
2021-07-13T15:05
россия
балтийское море
северный поток
газпром
франция
экономика
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии.Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, прокачка газа по "Северному потоку" полностью приостановилась около 07:00 мск."График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка — РЕМИТ)", — сообщил накануне оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG."Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.На прошлой неделе завершился период ежегодного техобслуживания на магистральном газопроводе "Ямал — Европа", проходящем через территорию Белоруссии, Польши и Германии. Его мощность составляет около 33 миллиардов кубометров в год. На время ремонта "Газпром" использовал запасы газа в своих ПХГ в Европе для поставок европейским потребителям.
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россия
балтийское море
франция
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россия, балтийское море, северный поток, газпром, франция, экономика
Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:23 13.07.2021 (обновлено: 15:05 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОхранник у входа на территорию компрессорной станции "Портовая"
Охранник у входа на территорию компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поставки газа по "Северному потоку" приостановили из-за планового ремонта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" приостановлены до 23 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием, свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии.
Согласно информации на сайтах операторов трубопроводов Nel и Opal, прокачка газа по "Северному потоку" полностью приостановилась около 07:00 мск.
"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о техническом обслуживании была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) № 1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка — РЕМИТ)", — сообщил накануне оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG.
"Северный поток" — магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 миллиардов кубометров в год. "Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.
На прошлой неделе завершился период ежегодного техобслуживания на магистральном газопроводе "Ямал — Европа", проходящем через территорию Белоруссии, Польши и Германии. Его мощность составляет около 33 миллиардов кубометров в год. На время ремонта "Газпром" использовал запасы газа в своих ПХГ в Европе для поставок европейским потребителям.
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РоссияБалтийское мореСеверный потокГазпромФранцияЭкономика
 
 
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