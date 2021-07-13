https://ria.ru/20210713/gaiti-1741125685.html
В ООН пока не обсуждали отправку сил в Гаити, заявил зампостпреда России
В ООН пока не обсуждали отправку сил в Гаити, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 13.07.2021
В ООН пока не обсуждали отправку сил в Гаити, заявил зампостпреда России
Совет безопасности ООН пока не обсуждал запрос властей Гаити, где в результате покушения был убит президент Жовенель Моиз, на отправку сил ООН в эту страну,... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:29
2021-07-13T17:29
2021-07-13T17:35
жовенель моиз
убийство президента гаити
россия
дмитрий полянский
совет безопасности оон
гаити
оон
в мире
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ООН, 13 июл - РИА Новости. Совет безопасности ООН пока не обсуждал запрос властей Гаити, где в результате покушения был убит президент Жовенель Моиз, на отправку сил ООН в эту страну, сообщил журналистам первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский."Мы пока не обсуждали это. Пока никаких деталей", - сказал Полянский.Отвечая на вопрос о том, считает ли он оправданной отправку сил ООН в Гаити, дипломат заявил, что необходимо "изучить больше деталей, чтобы понять".Ранее в офисе генсека ООН сообщили РИА Новости, что в организации получили письмо от властей Гаити с просьбой направить войска в республику, этот документ изучается, но подобное решение должен принимать Совет безопасности. Между тем источник в Совбезе сообщал РИА Новости, что Совет пока не планирует собираться для обсуждения ситуации в Гаити.Письмо офиса премьер-министра Гаити, направленное представительству ООН в стране, датируется 7 июля. Как отмечали СМИ, цель просьбы заключается в "поддержке усилий национальной полиции, направленных на восстановление безопасности и общественного порядка на всей территории".Ранее постпред Норвегии Мона Йуул заявила, что СБ ООН пока не рассматривает вероятность возврата миротворцев организации в Гаити на фоне убийства президента страны. В 2019 году ООН объявила о завершении длившейся 15 лет миротворческой миссии в Гаити.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду, 7 июля. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.
https://ria.ru/20210712/gaiti-1740859553.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/zakharova-1741038850.html
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html
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жовенель моиз, убийство президента гаити, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, гаити, оон, в мире
В ООН пока не обсуждали отправку сил в Гаити, заявил зампостпреда России
17:29 13.07.2021 (обновлено: 17:35 13.07.2021)
Дмитрий Полянский заявил, что СБ ООН пока не обсуждал вопрос возможной отправки сил в Гаити