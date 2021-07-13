https://ria.ru/20210713/dtp-1741028970.html

В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту

В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту - РИА Новости, 13.07.2021

В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту

Две легковушки загорелись после столкновения на мосту в Перми, в ДТП пострадали оба водителя, однако травмы оказались незначительными, им оказана разовая... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T09:29

2021-07-13T09:29

2021-07-13T11:55

пермь

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Две легковушки загорелись после столкновения на мосту в Перми, в ДТП пострадали оба водителя, однако травмы оказались незначительными, им оказана разовая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД.По данным ведомства, сегодня утром на Красавинском мосту в Перми столкнулись два автомобиля - "Лада Ларгус" и Peugeot. После удара машины загорелись. Представитель ГИБДД уточнил, что обоим водителям была оказана разовая медицинская помощь, они не нуждались в госпитализации."В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего на Красавинском мосту, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

https://ria.ru/20210713/marshrutka-1741020853.html

пермь

пермский край

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пермь, пермский край, происшествия