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В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту
В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту - РИА Новости, 13.07.2021
В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту
Две легковушки загорелись после столкновения на мосту в Перми, в ДТП пострадали оба водителя, однако травмы оказались незначительными, им оказана разовая... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T09:29
2021-07-13T11:55
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Две легковушки загорелись после столкновения на мосту в Перми, в ДТП пострадали оба водителя, однако травмы оказались незначительными, им оказана разовая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД.По данным ведомства, сегодня утром на Красавинском мосту в Перми столкнулись два автомобиля - "Лада Ларгус" и Peugeot. После удара машины загорелись. Представитель ГИБДД уточнил, что обоим водителям была оказана разовая медицинская помощь, они не нуждались в госпитализации."В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего на Красавинском мосту, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
https://ria.ru/20210713/marshrutka-1741020853.html
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пермь, пермский край, происшествия
В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту
09:29 13.07.2021 (обновлено: 11:55 13.07.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

В Перми загорелись две легковушки после ДТП на мосту, один человек пострадал

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Две легковушки загорелись после столкновения на мосту в Перми, в ДТП пострадали оба водителя, однако травмы оказались незначительными, им оказана разовая медпомощь, сообщили РИА Новости в краевой ГИБДД.
По данным ведомства, сегодня утром на Красавинском мосту в Перми столкнулись два автомобиля - "Лада Ларгус" и Peugeot. После удара машины загорелись. Представитель ГИБДД уточнил, что обоим водителям была оказана разовая медицинская помощь, они не нуждались в госпитализации.
"В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего на Красавинском мосту, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю.
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