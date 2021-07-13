https://ria.ru/20210713/dorogi-1741112597.html

Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог

Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог - РИА Новости, 13.07.2021

Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог

Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 километров региональных дорог, в текущем году на эти цели будет направлено порядка 150... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:32

2021-07-13T16:32

2021-07-13T16:32

тверская область

игорь руденя

михаил мишустин

тверская область

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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 километров региональных дорог, в текущем году на эти цели будет направлено порядка 150 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным."Да, оценка правильная (150 млн руб. в этом году – ред.). Сегодня мы видим большие масштабы дорожного строительства на нашей территории", - сказал Руденя.На вопрос Мишустина, будет ли построено 40 км дорог, глава региона ответил: "Я думаю, в разы больше. Будет более 60 км дорог. Средняя стоимость у нас - от 10 до 13 млн рублей. С учетом подорожания мы полагаем, что часть ремонтов (дорог) мы проведем с участием наших денег".

https://ria.ru/20210705/reforma-1739923421.html

тверская область

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игорь руденя, михаил мишустин, тверская область