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Тверская область
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Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог
Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог - РИА Новости, 13.07.2021
Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог
Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 километров региональных дорог, в текущем году на эти цели будет направлено порядка 150... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T16:32
2021-07-13T16:32
тверская область
игорь руденя
михаил мишустин
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 километров региональных дорог, в текущем году на эти цели будет направлено порядка 150 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным."Да, оценка правильная (150 млн руб. в этом году – ред.). Сегодня мы видим большие масштабы дорожного строительства на нашей территории", - сказал Руденя.На вопрос Мишустина, будет ли построено 40 км дорог, глава региона ответил: "Я думаю, в разы больше. Будет более 60 км дорог. Средняя стоимость у нас - от 10 до 13 млн рублей. С учетом подорожания мы полагаем, что часть ремонтов (дорог) мы проведем с участием наших денег".
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игорь руденя, михаил мишустин, тверская область

Тверская область планирует построить более 60 км региональных дорог

16:32 13.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ТВЕРЬ, 13 июл - РИА Новости. Власти Тверской области планируют в ближайшее время построить более 60 километров региональных дорог, в текущем году на эти цели будет направлено порядка 150 миллионов рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
"Да, оценка правильная (150 млн руб. в этом году – ред.). Сегодня мы видим большие масштабы дорожного строительства на нашей территории", - сказал Руденя.
На вопрос Мишустина, будет ли построено 40 км дорог, глава региона ответил: "Я думаю, в разы больше. Будет более 60 км дорог. Средняя стоимость у нас - от 10 до 13 млн рублей. С учетом подорожания мы полагаем, что часть ремонтов (дорог) мы проведем с участием наших денег".
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Тверская областьИгорь РуденяМихаил МишустинТверская область
 
 
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