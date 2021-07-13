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Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2021
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы США присоединились к урегулированию в Донбассе, призваны улучшить репутацию украинского... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:05
2021-07-13T11:05
россия
ситуация в днр и лнр
франк-вальтер штайнмайер
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.&nbsp;Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы США присоединились к урегулированию в Донбассе, призваны улучшить репутацию украинского президента, хотя фактически от него в этом вопросе ничего не зависит, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что пока не успел обсудить с ней идею присоединения президента США Джо Байдена к "нормандскому формату", но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе."Он (Зеленский – ред.) пытается добиваться своих целей, но участие Байдена и США в каких-либо форматах явно не зависит от Зеленского. Это зависит от того, как на это смотрят американцы. Если до сих пор они не изъявили никакого пожелания, даже заинтересованности в участии в каком-либо из этих форматов: в минском, нормандском, разработке формулы Штайнмайера, в своем собственном новом формате, то очевидно, что им это не нужно" - заявил Безпалько.По его мнению, Зеленский пытается их привлечь как мощного проукраинского игрока&nbsp;и повысить свою репутацию. "Он пытается постоянно говорить об этом, чтобы повысить свой уровень, свою репутацию, улучшить свой имидж, повысить свой авторитет", -&nbsp;добавил эксперт.Безпалько отметил, что визит Зеленского в Германию был скорее рядовым. "Это визит скорее официальный, дружественный, репутационный, но никаких результатов принести не может", - добавил он.&nbsp;Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Зеленский заявил ранее, что обсудил с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером ситуацию с безопасностью в Донбассе и перспективы членства Украины в ЕС и НАТО.
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россия, ситуация в днр и лнр, франк-вальтер штайнмайер, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе
11:05 13.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт заявил, что слова Зеленского об урегулировании в Донбассе нацелены на улучшение имиджа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы США присоединились к урегулированию в Донбассе, призваны улучшить репутацию украинского президента, хотя фактически от него в этом вопросе ничего не зависит, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что пока не успел обсудить с ней идею присоединения президента США Джо Байдена к "нормандскому формату", но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе.
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"Он (Зеленский – ред.) пытается добиваться своих целей, но участие Байдена и США в каких-либо форматах явно не зависит от Зеленского. Это зависит от того, как на это смотрят американцы. Если до сих пор они не изъявили никакого пожелания, даже заинтересованности в участии в каком-либо из этих форматов: в минском, нормандском, разработке формулы Штайнмайера, в своем собственном новом формате, то очевидно, что им это не нужно" - заявил Безпалько.
По его мнению, Зеленский пытается их привлечь как мощного проукраинского игрока и повысить свою репутацию. "Он пытается постоянно говорить об этом, чтобы повысить свой уровень, свою репутацию, улучшить свой имидж, повысить свой авторитет", - добавил эксперт.
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Безпалько отметил, что визит Зеленского в Германию был скорее рядовым. "Это визит скорее официальный, дружественный, репутационный, но никаких результатов принести не может", - добавил он.
 Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Зеленский заявил ранее, что обсудил с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером ситуацию с безопасностью в Донбассе и перспективы членства Украины в ЕС и НАТО.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 19:14
Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРФранк-Вальтер ШтайнмайерНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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