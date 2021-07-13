https://ria.ru/20210713/donbass-1741045207.html
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе - РИА Новости, 13.07.2021
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы США присоединились к урегулированию в Донбассе, призваны улучшить репутацию украинского... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:05
2021-07-13T11:05
2021-07-13T11:05
россия
ситуация в днр и лнр
франк-вальтер штайнмайер
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168472_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_aaf842d245bdaa5be858dceed15de5ba.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы США присоединились к урегулированию в Донбассе, призваны улучшить репутацию украинского президента, хотя фактически от него в этом вопросе ничего не зависит, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что пока не успел обсудить с ней идею присоединения президента США Джо Байдена к "нормандскому формату", но хотел бы, чтобы Штаты участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе."Он (Зеленский – ред.) пытается добиваться своих целей, но участие Байдена и США в каких-либо форматах явно не зависит от Зеленского. Это зависит от того, как на это смотрят американцы. Если до сих пор они не изъявили никакого пожелания, даже заинтересованности в участии в каком-либо из этих форматов: в минском, нормандском, разработке формулы Штайнмайера, в своем собственном новом формате, то очевидно, что им это не нужно" - заявил Безпалько.По его мнению, Зеленский пытается их привлечь как мощного проукраинского игрока и повысить свою репутацию. "Он пытается постоянно говорить об этом, чтобы повысить свой уровень, свою репутацию, улучшить свой имидж, повысить свой авторитет", - добавил эксперт.Безпалько отметил, что визит Зеленского в Германию был скорее рядовым. "Это визит скорее официальный, дружественный, репутационный, но никаких результатов принести не может", - добавил он. Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Зеленский заявил ранее, что обсудил с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером ситуацию с безопасностью в Донбассе и перспективы членства Украины в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20210712/donbass-1740969121.html
https://ria.ru/20210712/donbass-1740967466.html
https://ria.ru/20210707/donbass-1740332470.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733168472_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_6cf0975f1e8f13d22f7b9b34ae4d0a3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, франк-вальтер штайнмайер, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире
Эксперт оценил слова Зеленского об урегулировании в Донбассе
Эксперт заявил, что слова Зеленского об урегулировании в Донбассе нацелены на улучшение имиджа