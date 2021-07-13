https://ria.ru/20210713/diplomatiya-1741039080.html
Посол России в Китае прокомментировал отношения Москвы и Пекина
Посол России в Китае прокомментировал отношения Москвы и Пекина - РИА Новости, 13.07.2021
Посол России в Китае прокомментировал отношения Москвы и Пекина
Посол России в Китае Андрей Денисов на приеме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прокомментировал развитие российско-китайских отношений. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:39
2021-07-13T10:39
2021-07-13T10:39
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МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Посол России в Китае Андрей Денисов на приеме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прокомментировал развитие российско-китайских отношений."В последние десятилетия российско-китайские связи поступательно укреплялись. Прочным фундаментом для их развития стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключённый 16 июля 2001 года", - цитирует RT слова Денисова.Он отметил, что "этот исторический документ, опирающийся на общепризнанные нормы международного права, стал отправной точкой формирования российско-китайского стратегического тандема"."Он позволил России и Китаю выйти на наивысший за всю историю уровень отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху", - добавил дипломат.Ранее российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин на видеоконференции официально объявили о продлении Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
https://ria.ru/20210707/elektroenergiya-1740261639.html
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россия, андрей денисов, китай
МОСКВА, 13 июл - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Посол России в Китае Андрей Денисов на приеме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине
прокомментировал развитие российско-китайских отношений.
"В последние десятилетия российско-китайские связи поступательно укреплялись. Прочным фундаментом для их развития стал Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключённый 16 июля 2001 года", - цитирует RT слова Денисова.
Он отметил, что "этот исторический документ, опирающийся на общепризнанные нормы международного права, стал отправной точкой формирования российско-китайского стратегического тандема".
"Он позволил России и Китаю выйти на наивысший за всю историю уровень отношений всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху", - добавил дипломат.
Ранее российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин на видеоконференции официально объявили о продлении Российско-Китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.