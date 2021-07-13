https://ria.ru/20210713/deputat-1741114486.html

Суд в Киеве арестовал имущество оппозиционного депутата Козака

Суд в Киеве арестовал имущество оппозиционного депутата Козака - РИА Новости, 13.07.2021

Суд в Киеве арестовал имущество оппозиционного депутата Козака

Суд в Киеве арестовал имущество депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, подозреваемого в госизмене, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T16:31

2021-07-13T16:31

2021-07-13T16:49

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

киев

в мире

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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Суд в Киеве арестовал имущество депутата украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, подозреваемого в госизмене, сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины."Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - цитирует агентство "РБК-Украина" собеседника из пресс-службы офиса генпрокурора.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, в отношении депутата также действуют санкции. Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии. Позднее Козак обнародовал декларацию, в которой указано, что он в конце мая заплатил более 48,2 тысячи долларов за аренду жилья в Белоруссии.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

киев

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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, киев, в мире