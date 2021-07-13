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Строительство дамбы в Хабаровске завершится летом 2022 года

Строительство дамбы в Хабаровске завершится летом 2022 года - РИА Новости, 13.07.2021

Строительство дамбы в Хабаровске завершится летом 2022 года

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что строительство участка дамбы в 5,5 километра в Хабаровске завершится по плану в 2022 году. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:56

2021-07-13T08:56

2021-07-13T08:56

хабаровский край

россия

амур (река)

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что строительство участка дамбы в 5,5 километра в Хабаровске завершится по плану в 2022 году.Глава Хабаровского края показал заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, который находится с рабочей поездкой в регионе, защиту от затопления территории Южного округа Хабаровска на участке улицы Пионерской: от дендрария до улицы Союзной. Ее протяженность - 5,5 километра. Техническая готовность гидрозащитного сооружения составляет 78,54%. Строить дамбу начали в 2015 году. Общая стоимость объекта - 3,7 миллиарда рублей."Если подрядчик будет активен, а мы со своей стороны обещаем тотальный контроль за стройкой, то мы в следующем году летом ее (дамбу - ред.) сдадим. Это важно в связи с тем, что это сооружение защищает южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек. Работает компания из Сахалинской области с большим опытом возведения линейных объектов. Батопорт готов, зимой будем монтировать, когда лед встанет. Потом дамбу облагородим и обязательно соединим с набережной - до яхт-клуба. Это уже следующий этап", - доложил Дегтярев Трутневу.Из-за регулярных нарушений госконтракта с предыдущим подрядчиком власти края разорвали отношения в мае 2020 года. По данным портала госзакупок, в апреле конкурс на достройку объекта выиграло ООО "Карьер Известковый". Цена контракта составила 494,1 миллиона рублей при начальной заявленной стоимости в 501,6 миллиона.Дегтярев отметил, что сейчас выполнены работы по устройству тела дамбы и укладке бетонных плит на первом и втором участках, возведение устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона, создание водопропускных сооружений, завершено строительство понтона-батопорта.Трутнев оценил готовность края к прохождению паводка. По словам вице-премьера, построенные защитные сооружения, а также опыт прошлых лет, позволяют регионам проходить масштабный паводок с меньшим ущербом, чем в 2013 году."В ряде населённых пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочёты, затягивание сроков завершения строительства. Но эти сооружения уже существуют. Как результат - у нас нет такой ситуации, как в 2013 году", - сказал Трутнев.При прохождении паводка на основной части Хабаровска подтоплены более 540 дачных участков. Есть незначительные подтопления в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах. Транспортное сообщение не нарушено. Подтопленных жилых домов нет.Ранее сообщалось, что для борьбы с паводком в Хабаровском крае сформирован запас в размере 850 миллионов рублей. К борьбе со стихией готовы более пяти тысяч спасателей и 1,5 тысячи единиц техники. По поручению Дегтярева 2 июля создан оперативный штаб по подготовке к паводку. К размещению более 15 тысяч человек, в случае ЧС, также подготовлено более 130 пунктов временного размещения (ПВР). С учетом санитарно-эпидемиологических требований для эвакуации населения спланировано 10 ПВР общей вместимостью 575 человек, при этом фактически развернуты всего четыре пункта. За период прохождения паводка граждане в ПВР не размещались.По данным МЧС, на Амуре у Хабаровска отмечается небольшое колебание уровня воды. В целом ситуация стабилизируется. Гребень паводка смещается к Комсомольску-на-Амуре, где 17-18 июля уровень воды может достигнуть отметок до 6 метров при "неблагоприятном явлении" - 4,5 метра, опасном - 6,5 метра.

https://ria.ru/20210624/degtyarev-1738355494.html

https://ria.ru/20210617/eksport-1737381660.html

https://ria.ru/20210611/rasselenie-1736561742.html

https://ria.ru/20210607/troyka-1735934000.html

россия

амур (река)

хабаровск

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россия, амур (река), михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, общество