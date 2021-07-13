https://ria.ru/20210713/bochkarev-1741037909.html

Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций

Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций - РИА Новости, 13.07.2021

Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций

На месте строящейся станции московского метро "Внуково" перенесли 70% инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:33

2021-07-13T10:33

2021-07-13T10:46

стройкомплекс москвы

метро

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. На месте строящейся станции московского метро "Внуково" перенесли 70% инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Непростая задача по выносу 23 инженерных сетей на строящейся станции метро "Внуково" выполнена на 70%. На сегодняшний момент большая часть кабелей и труб, мешающих дальнейшей разработке котлована, перенесены", – сказал он.В частности, полностью переподключены сети уличного освещения, а также ливневая и бытовая канализации. Из пятна застройки, которое занимает 300 метров в длину и 22 в ширину, осталось перенести два вида коммуникаций: линию связи и две трубы теплосети, уточнил Бочкарёв.На следующем этапе строители приступят к возведению железобетонных конструкций и дальнейшей разработке котлована.Строительство нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена протяженностью почти 5 километров с двумя станциями - "Пыхтино" и "Внуково" - было начато в октябре 2019 года. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.

https://ria.ru/20210709/rekonstruktsiya-1740621049.html

москва

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стройкомплекс москвы, метро, москва, андрей бочкарев