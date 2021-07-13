https://ria.ru/20210713/bochkarev-1741037909.html
Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций
Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций - РИА Новости, 13.07.2021
Бочкарев: на строящейся станции метро "Внуково" вынесли 70% коммуникаций
На месте строящейся станции московского метро "Внуково" перенесли 70% инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:33
2021-07-13T10:33
2021-07-13T10:46
стройкомплекс москвы
метро
москва
андрей бочкарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:449:2392:1795_1920x0_80_0_0_f4a9e807491509d5ac415d5eae59540a.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость. На месте строящейся станции московского метро "Внуково" перенесли 70% инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Непростая задача по выносу 23 инженерных сетей на строящейся станции метро "Внуково" выполнена на 70%. На сегодняшний момент большая часть кабелей и труб, мешающих дальнейшей разработке котлована, перенесены", – сказал он.В частности, полностью переподключены сети уличного освещения, а также ливневая и бытовая канализации. Из пятна застройки, которое занимает 300 метров в длину и 22 в ширину, осталось перенести два вида коммуникаций: линию связи и две трубы теплосети, уточнил Бочкарёв.На следующем этапе строители приступят к возведению железобетонных конструкций и дальнейшей разработке котлована.Строительство нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена протяженностью почти 5 километров с двумя станциями - "Пыхтино" и "Внуково" - было начато в октябре 2019 года. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.
https://ria.ru/20210709/rekonstruktsiya-1740621049.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:225:2392:2019_1920x0_80_0_0_ec6454bd2c486ec5389208f8164d8d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, метро, москва, андрей бочкарев
МОСКВА, 13 июл - РИА Недвижимость
. На месте строящейся станции московского метро "Внуково" перенесли 70% инженерных коммуникаций, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Непростая задача по выносу 23 инженерных сетей на строящейся станции метро "Внуково" выполнена на 70%. На сегодняшний момент большая часть кабелей и труб, мешающих дальнейшей разработке котлована, перенесены", – сказал он.
В частности, полностью переподключены сети уличного освещения, а также ливневая и бытовая канализации. Из пятна застройки, которое занимает 300 метров в длину и 22 в ширину, осталось перенести два вида коммуникаций: линию связи и две трубы теплосети, уточнил Бочкарёв.
На следующем этапе строители приступят к возведению железобетонных конструкций и дальнейшей разработке котлована.
Строительство нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена протяженностью почти 5 километров с двумя станциями - "Пыхтино" и "Внуково" - было начато в октябре 2019 года. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.