https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html

Путин назвал Белоруссию стабильным партнером

Путин назвал Белоруссию стабильным партнером - РИА Новости, 13.07.2021

Путин назвал Белоруссию стабильным партнером

Несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Минска сократился на 2,5%, Белоруссия является стабильным партнером, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T13:28

2021-07-13T13:28

2021-07-13T13:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Минска сократился на 2,5%, Белоруссия является стабильным партнером, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, (на факторы - ред.) в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило: на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда", - сказал Путин."В этом смысле Беларусь стабильный, надежный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций", - отметил президент России.Он добавил, что, возможно, из-за коронавируса немного "припало" сельхозпроизводство Белоруссии – на 11 с небольшим процентов, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов."Это очень хорошие показатели, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что те производственные связи, которые мы сохранили еще со времен Советского Союза и развивали в последние годы, все это имеет такой позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741078064.html

https://ria.ru/20210712/es-1740993671.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире