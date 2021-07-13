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Путин назвал Белоруссию стабильным партнером
Путин назвал Белоруссию стабильным партнером - РИА Новости, 13.07.2021
Путин назвал Белоруссию стабильным партнером
Несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Минска сократился на 2,5%, Белоруссия является стабильным партнером, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:28
2021-07-13T13:59
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Минска сократился на 2,5%, Белоруссия является стабильным партнером, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, (на факторы - ред.) в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило: на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда", - сказал Путин."В этом смысле Беларусь стабильный, надежный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций", - отметил президент России.Он добавил, что, возможно, из-за коронавируса немного "припало" сельхозпроизводство Белоруссии – на 11 с небольшим процентов, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов."Это очень хорошие показатели, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что те производственные связи, которые мы сохранили еще со времен Советского Союза и развивали в последние годы, все это имеет такой позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии", - сказал Путин.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Путин назвал Белоруссию стабильным партнером
13:28 13.07.2021 (обновлено: 13:59 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил, что у Белоруссии сократился внешний долг, несмотря на пандемию и санкции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Минска сократился на 2,5%, Белоруссия является стабильным партнером, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"Надо сказать, что несмотря на коронавирус, на другие инфекции, (на факторы - ред.) в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило: на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13:39
Лукашенко заявил Путину, что Белоруссия выдержит санкции Запада
"В этом смысле Беларусь стабильный, надежный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций", - отметил президент России.
Он добавил, что, возможно, из-за коронавируса немного "припало" сельхозпроизводство Белоруссии – на 11 с небольшим процентов, но промышленное производство выросло более чем на 16 процентов.
"Это очень хорошие показатели, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности. Надеюсь, что те производственные связи, которые мы сохранили еще со времен Советского Союза и развивали в последние годы, все это имеет такой позитивный эффект как для экономики России, так и для экономики Белоруссии", - сказал Путин.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
Вчера, 19:57
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