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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич - РИА Новости, 13.07.2021
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич
Союз белорусских писателей (СБП), в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T17:32
2021-07-13T17:32
протесты в белоруссии
светлана алексиевич
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Союз белорусских писателей (СБП), в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, сообщил во вторник, что его деятельность проверяет министерство юстиции Белоруссии."Минюст проводит контрольные мероприятия по проверке СБП", - говорится в сообщении на сайте организации.Согласно сообщению, утром во вторник организации пришло уведомление о поступлении в пятницу в почтовое отделение заказного письма для СБП от министерства юстиции, которое было направлено 6 июля. "В письме … сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности общественного объединения "Союз белорусских писателей". В письме содержится запрос на массив документов СБП с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации. Документы надо предоставить до 13 июля, это значит до сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении. Там говорится, что организация направила запрос в минюст с просьбой продлить сроки предоставления информации на два дня, до 15 июля.В Союз белорусских писателей, согласно данным на его сайте, входят более 470 членов. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Белоруссии, а осенью прошлого года обратилась к властям Белоруссии с открытым письмом, в котором призвала прекратить насилие в отношении протестующих против итогов президентских выборов в стране, пока это не привело страну к международной изоляции, экономическому кризису и падению на "дно цивилизационного рейтинга". В стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти, насчитывающий около 700 членов.Ранее неоднократно высказывавшая обеспокоенность с ситуацией со свободой слова в стране Белорусская ассоциация журналистов также сообщила, что минюст проводит проверку их деятельности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210403/oppozitsiya-1604096352.html
https://ria.ru/20201120/aleksievich-1585588280.html
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светлана алексиевич, белоруссия, в мире
Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич
17:32 13.07.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусская писательница Светлана Алексиевич
Белорусская писательница Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Минюст Белоруссии проверяет Союз белорусских писателей, в совет которого входит Алексиевич

Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Союз белорусских писателей (СБП), в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, сообщил во вторник, что его деятельность проверяет министерство юстиции Белоруссии.
"Минюст проводит контрольные мероприятия по проверке СБП", - говорится в сообщении на сайте организации.
Согласно сообщению, утром во вторник организации пришло уведомление о поступлении в пятницу в почтовое отделение заказного письма для СБП от министерства юстиции, которое было направлено 6 июля. "В письме … сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности общественного объединения "Союз белорусских писателей". В письме содержится запрос на массив документов СБП с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации. Документы надо предоставить до 13 июля, это значит до сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении. Там говорится, что организация направила запрос в минюст с просьбой продлить сроки предоставления информации на два дня, до 15 июля.
В Союз белорусских писателей, согласно данным на его сайте, входят более 470 членов. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Белоруссии, а осенью прошлого года обратилась к властям Белоруссии с открытым письмом, в котором призвала прекратить насилие в отношении протестующих против итогов президентских выборов в стране, пока это не привело страну к международной изоляции, экономическому кризису и падению на "дно цивилизационного рейтинга". В стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти, насчитывающий около 700 членов.
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Ранее неоднократно высказывавшая обеспокоенность с ситуацией со свободой слова в стране Белорусская ассоциация журналистов также сообщила, что минюст проводит проверку их деятельности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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