https://ria.ru/20210713/aleksievich-1741125979.html

Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич

Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич - РИА Новости, 13.07.2021

Минюст Белоруссии проверяет Союз писателей, в который входит Алексиевич

Союз белорусских писателей (СБП), в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T17:32

2021-07-13T17:32

2021-07-13T17:32

протесты в белоруссии

светлана алексиевич

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Союз белорусских писателей (СБП), в совет которого в том числе входит нобелевский лауреат, член президиума координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, сообщил во вторник, что его деятельность проверяет министерство юстиции Белоруссии."Минюст проводит контрольные мероприятия по проверке СБП", - говорится в сообщении на сайте организации.Согласно сообщению, утром во вторник организации пришло уведомление о поступлении в пятницу в почтовое отделение заказного письма для СБП от министерства юстиции, которое было направлено 6 июля. "В письме … сообщается о проведении Минюстом контрольных мероприятий по изучению деятельности общественного объединения "Союз белорусских писателей". В письме содержится запрос на массив документов СБП с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации. Документы надо предоставить до 13 июля, это значит до сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении. Там говорится, что организация направила запрос в минюст с просьбой продлить сроки предоставления информации на два дня, до 15 июля.В Союз белорусских писателей, согласно данным на его сайте, входят более 470 членов. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Белоруссии, а осенью прошлого года обратилась к властям Белоруссии с открытым письмом, в котором призвала прекратить насилие в отношении протестующих против итогов президентских выборов в стране, пока это не привело страну к международной изоляции, экономическому кризису и падению на "дно цивилизационного рейтинга". В стране также действует Союз писателей Беларуси, лояльный по отношению к действующей власти, насчитывающий около 700 членов.Ранее неоднократно высказывавшая обеспокоенность с ситуацией со свободой слова в стране Белорусская ассоциация журналистов также сообщила, что минюст проводит проверку их деятельности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210403/oppozitsiya-1604096352.html

https://ria.ru/20201120/aleksievich-1585588280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана алексиевич, белоруссия, в мире