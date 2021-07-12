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https://ria.ru/20210712/zelenskiy-1740962061.html
Зеленский обсудил с президентом Германии деолигархизацию и борьбу с COVID
Зеленский обсудил с президентом Германии деолигархизацию и борьбу с COVID - РИА Новости, 12.07.2021
Зеленский обсудил с президентом Германии деолигархизацию и борьбу с COVID
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили борьбу с коронавирусом и деолигархизацию, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:12
2021-07-12T17:12
коронавирус covid-19
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
германия
берлин (город)
украина
в мире
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили борьбу с коронавирусом и деолигархизацию, сообщил журналистам пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.Зеленский в понедельник находится с визитом в Берлине, где должна состояться его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель."Говорили о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии и Украине. Также говорили о реформах в Украине, особенно президента (Германии - ред.) заинтересовала такая реформа, как деолигархизация, он выразил надежду, что она сделает в общем инвестиционный климат в Украине более прозрачным и привлекательным для немецких компаний", - сообщил Никифоров журналистам в Берлине, трансляцию вел телеканал "Украина 24".Он также добавил, что вопрос имплементации "Формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на встрече не поднимался.По его словам, также состоялась встреча министров энергетики Украины и Германии, о ее результатах пока не известно. Вместе с тем, по словам Никифорова, украинская сторона намерена была поднять на этой встрече вопрос интеграции энергетических систем и строительства "Северного потока-2", против которого выступает Киев.На внеочередном заседании парламент Украины по инициативе Зеленского принял в первом чтении законопроект "об олигархах". Его поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.Согласно законопроекту "об олигархах", Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20210712/germaniya-1740914235.html
https://ria.ru/20210701/oligarkhi-1739462959.html
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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, германия, берлин (город), украина, в мире
Зеленский обсудил с президентом Германии деолигархизацию и борьбу с COVID
17:12 12.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили деолигархизацию и борьбу с COVID-19

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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили борьбу с коронавирусом и деолигархизацию, сообщил журналистам пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Зеленский в понедельник находится с визитом в Берлине, где должна состояться его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Здание министерства обороны Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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В Германии отменили встречу министра обороны с Зеленским
"Говорили о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии и Украине. Также говорили о реформах в Украине, особенно президента (Германии - ред.) заинтересовала такая реформа, как деолигархизация, он выразил надежду, что она сделает в общем инвестиционный климат в Украине более прозрачным и привлекательным для немецких компаний", - сообщил Никифоров журналистам в Берлине, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Он также добавил, что вопрос имплементации "Формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на встрече не поднимался.
По его словам, также состоялась встреча министров энергетики Украины и Германии, о ее результатах пока не известно. Вместе с тем, по словам Никифорова, украинская сторона намерена была поднять на этой встрече вопрос интеграции энергетических систем и строительства "Северного потока-2", против которого выступает Киев.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 18:03
Рада приняла в первом чтении закон об олигархах
На внеочередном заседании парламент Украины по инициативе Зеленского принял в первом чтении законопроект "об олигархах". Его поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
Согласно законопроекту "об олигархах", Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.
 
Коронавирус COVID-19Франк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийГерманияБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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