Зеленский обсудил с президентом Германии деолигархизацию и борьбу с COVID
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили деолигархизацию и борьбу с COVID-19
КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили борьбу с коронавирусом и деолигархизацию, сообщил журналистам пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Зеленский в понедельник находится с визитом в Берлине, где должна состояться его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Говорили о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии и Украине. Также говорили о реформах в Украине, особенно президента (Германии - ред.) заинтересовала такая реформа, как деолигархизация, он выразил надежду, что она сделает в общем инвестиционный климат в Украине более прозрачным и привлекательным для немецких компаний", - сообщил Никифоров журналистам в Берлине, трансляцию вел телеканал "Украина 24".
Он также добавил, что вопрос имплементации "Формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на встрече не поднимался.
По его словам, также состоялась встреча министров энергетики Украины и Германии, о ее результатах пока не известно. Вместе с тем, по словам Никифорова, украинская сторона намерена была поднять на этой встрече вопрос интеграции энергетических систем и строительства "Северного потока-2", против которого выступает Киев.
1 июля, 18:03Рада приняла в первом чтении закон об олигархах
На внеочередном заседании парламент Украины по инициативе Зеленского принял в первом чтении законопроект "об олигархах". Его поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
Согласно законопроекту "об олигархах", Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Олигархам нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархом является значительное влияние на СМИ. Ранее Зеленский не исключал возможного вынесения на референдум вопроса о статусе олигарха только в случае, если Верховная рада не сможет принять соответствующий закон.