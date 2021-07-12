https://ria.ru/20210712/zaprety-1740923275.html

Суд отказался отменить запреты, наложенные на ФБК* до ликвидации

Суд отказался отменить запреты, наложенные на ФБК* до ликвидации - РИА Новости, 12.07.2021

Суд отказался отменить запреты, наложенные на ФБК* до ликвидации

Первый апелляционный суд признал законными запреты, наложенные на "Фонд борьбы с коррупцией*" по требованию прокуратуры еще до ликвидации, сообщили журналистам... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T14:14

2021-07-12T14:14

2021-07-12T14:14

россия

фонд борьбы с коррупцией

московский городской суд

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законными запреты, наложенные на "Фонд борьбы с коррупцией*" по требованию прокуратуры еще до ликвидации, сообщили журналистам в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой представляют его интересы.Рассматривая вопрос о запрете ФБК*, Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры наложил на ФБК* ряд запретов в качестве мер предварительной защиты. Среди них размещение материалов в интернете, организация публичных мероприятий, участие в выборах, использование банковских вкладов и общение со СМИ.Юристы ФБК* обжаловали это решение еще в мае, теперь частная жалоба рассмотрена. "Сегодня мы получили ответ — суд не согласился с нашими доводами и отказал в удовлетворении жалобы", - сказали в "Команде 29".Следующий этап: суду предстоит рассмотреть жалобу на решение о признании ФБК* экстремистским и запрете его деятельности. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.Мосгорсуд ранее признал экстремистскими организациями не только ФБК*, но и "Фонд защиты прав граждан*", а также запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального**". Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежит немедленному исполнению.По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.Экстремистский статус сделает работу ФБК* в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании этой организации должны будут подчеркивать, что она запрещена, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.*Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами**Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20210629/peskov-1739140824.html

https://ria.ru/20210629/turtsiya-1739139537.html

https://ria.ru/20210629/sud-1739079943.html

https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736419514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, общество