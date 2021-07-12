https://ria.ru/20210712/xiaomi-1740907517.html

Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi

Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi - РИА Новости, 12.07.2021

Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi

Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Mi 12, который получит максимальные характеристики. Об утечке информации о новинке сообщает Mydrivers. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T12:58

2021-07-12T12:58

2021-07-12T12:58

наука

xiaomi inc

google android

технологии

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Mi 12, который получит максимальные характеристики. Об утечке информации о новинке сообщает Mydrivers.Устройству достанется еще неанонсированный чип Snapdragon 895, который придет на смену 888-й модели. Xiaomi Mi 12 будет оснащаться дисплеями с адаптивной частотой обновления изображения, которые могут менять частоту от 1 до 120 Гц.Среди других особенностей будущего флагмана называется и 200-мегапиксельная камера от Samsung. Сенсор получит датчик изображения дюймового формата, способного объединять информацию из 16 соседних пикселей. Mi 12 может стать первым смартфоном с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной 100 Вт.Представить Mi 12 компания собирается уже в конце года. Но по аналогии с актуальным Mi 11, смартфон попадет в продажу не раньше 2022 года. Стоимость трубки не раскрывается, базовый Xiaomi Mi 11 в России предлагается за 75 000 рублей.

https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, технологии