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Наука
https://ria.ru/20210712/xiaomi-1740907517.html
Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi
Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi - РИА Новости, 12.07.2021
Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi
Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Mi 12, который получит максимальные характеристики. Об утечке информации о новинке сообщает Mydrivers. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:58
2021-07-12T12:58
наука
xiaomi inc
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технологии
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Mi 12, который получит максимальные характеристики. Об утечке информации о новинке сообщает Mydrivers.Устройству достанется еще неанонсированный чип Snapdragon 895, который придет на смену 888-й модели. Xiaomi Mi 12 будет оснащаться дисплеями с адаптивной частотой обновления изображения, которые могут менять частоту от 1 до 120 Гц.Среди других особенностей будущего флагмана называется и 200-мегапиксельная камера от Samsung. Сенсор получит датчик изображения дюймового формата, способного объединять информацию из 16 соседних пикселей. Mi 12 может стать первым смартфоном с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной 100 Вт.Представить Mi 12 компания собирается уже в конце года. Но по аналогии с актуальным Mi 11, смартфон попадет в продажу не раньше 2022 года. Стоимость трубки не раскрывается, базовый Xiaomi Mi 11 в России предлагается за 75 000 рублей.
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60
xiaomi inc, google android, технологии

Раскрыты характеристики самого дорогого смартфона Xiaomi

12:58 12.07.2021
 
© XiaomiXiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Xiaomi готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон Mi 12, который получит максимальные характеристики. Об утечке информации о новинке сообщает Mydrivers.
Устройству достанется еще неанонсированный чип Snapdragon 895, который придет на смену 888-й модели. Xiaomi Mi 12 будет оснащаться дисплеями с адаптивной частотой обновления изображения, которые могут менять частоту от 1 до 120 Гц.
Среди других особенностей будущего флагмана называется и 200-мегапиксельная камера от Samsung. Сенсор получит датчик изображения дюймового формата, способного объединять информацию из 16 соседних пикселей. Mi 12 может стать первым смартфоном с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной 100 Вт.
Представить Mi 12 компания собирается уже в конце года. Но по аналогии с актуальным Mi 11, смартфон попадет в продажу не раньше 2022 года. Стоимость трубки не раскрывается, базовый Xiaomi Mi 11 в России предлагается за 75 000 рублей.
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