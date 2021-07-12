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Таможенника в Москве поймали на взятке
Таможенника в Москве поймали на взятке - РИА Новости, 12.07.2021
Таможенника в Москве поймали на взятке
Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:42
2021-07-12T16:42
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
взятка
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают в Следственном комитете.Как установило следствие, в какой-то момент до апреля этого года к таможеннику обратился гендиректор крупной компании, занимающейся таможенным оформление и логистикой. Он попросил помочь с выпуском деклараций на товары и предложил за это материальное вознаграждение. Таможенник выпускал декларации, хотя документы были заполнены неправильно.Следователи возбудили дело о получение взятки (ее сумма не раскрывается), и фигурант, по ее словам, полностью признал вину. На время следствия его заключили под домашний арест.Полное название должности задержанного – главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №4 Центрального таможенного поста Центральной электронной таможни.
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), взятка, происшествия
Таможенника в Москве поймали на взятке
16:42 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Таможенника в Москве поймали с поличным при получении взятки

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают в Следственном комитете.
Как установило следствие, в какой-то момент до апреля этого года к таможеннику обратился гендиректор крупной компании, занимающейся таможенным оформление и логистикой. Он попросил помочь с выпуском деклараций на товары и предложил за это материальное вознаграждение. Таможенник выпускал декларации, хотя документы были заполнены неправильно.
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"В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Службы по противодействию коррупции ЦТУ ФТС России, таможенник был задержан с поличным при получении денежных средств от коммерсанта", - сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.
Следователи возбудили дело о получение взятки (ее сумма не раскрывается), и фигурант, по ее словам, полностью признал вину. На время следствия его заключили под домашний арест.
Полное название должности задержанного – главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №4 Центрального таможенного поста Центральной электронной таможни.
 
РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)ВзяткаПроисшествия
 
 
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