https://ria.ru/20210712/vzyatka-1740956339.html

Таможенника в Москве поймали на взятке

Таможенника в Москве поймали на взятке - РИА Новости, 12.07.2021

Таможенника в Москве поймали на взятке

Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T16:42

2021-07-12T16:42

2021-07-12T16:42

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

взятка

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Главный таможенный инспектор одного из подразделений Центральной электронной таможни ФТС России пойман с поличным при получении взятки от коммерсанта, сообщают в Следственном комитете.Как установило следствие, в какой-то момент до апреля этого года к таможеннику обратился гендиректор крупной компании, занимающейся таможенным оформление и логистикой. Он попросил помочь с выпуском деклараций на товары и предложил за это материальное вознаграждение. Таможенник выпускал декларации, хотя документы были заполнены неправильно.Следователи возбудили дело о получение взятки (ее сумма не раскрывается), и фигурант, по ее словам, полностью признал вину. На время следствия его заключили под домашний арест.Полное название должности задержанного – главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №4 Центрального таможенного поста Центральной электронной таможни.

https://ria.ru/20210709/vzyatka-1740532230.html

россия

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2021

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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), взятка, происшествия