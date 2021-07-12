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Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом
Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом - РИА Новости, 12.07.2021
Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом
14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "На пути к элиминации гепатита С в России. Этап первый: здоровые подростки - здоровое будущее", приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.
2021-07-12T11:37
2021-07-12T11:38
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Задать вопросУчастники:- депутат Государственной Думы РФ Александр ПЕТРОВ;- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. Владимир ЧУЛАНОВ;- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ;- заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", заведующая кафедрой диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры диетологии РМАПО, д.м.н, педиатр, диетолог Татьяна СТРОКОВА;- председатель правления МРОО "Вместе против гепатита" Никита КОВАЛЕНКО.Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2021 г. впервые озвучил поручения, связанные с необходимостью снижения заболеваемости хроническим гепатитом С. По информации Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, в России от 3,5 до 4,7 млн человек инфицированы гепатитом С, что ставит страну на 6 место в мире по его распространенности. В ходе мероприятия будет представлен проект "Чистые страницы" о жизни юных пациентов с гепатитом С.Дополнительная информация:Екатерина АнтиповаТел.: + 7 (915) 242- 6570E-mail: Antipova@cros.ru Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом

11:37 12.07.2021 (обновлено: 11:38 12.07.2021)
 
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14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "На пути к элиминации гепатита С в России. Этап первый: здоровые подростки - здоровое будущее", приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.
Задать вопрос

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Александр ПЕТРОВ;
- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. Владимир ЧУЛАНОВ;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ;
- заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", заведующая кафедрой диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры диетологии РМАПО, д.м.н, педиатр, диетолог Татьяна СТРОКОВА;
- председатель правления МРОО "Вместе против гепатита" Никита КОВАЛЕНКО.

Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2021 г. впервые озвучил поручения, связанные с необходимостью снижения заболеваемости хроническим гепатитом С. По информации Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, в России от 3,5 до 4,7 млн человек инфицированы гепатитом С, что ставит страну на 6 место в мире по его распространенности.
В ходе мероприятия будет представлен проект "Чистые страницы" о жизни юных пациентов с гепатитом С.

Дополнительная информация:
Екатерина Антипова
Тел.: + 7 (915) 242- 6570
E-mail: Antipova@cros.ru

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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