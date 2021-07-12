Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом
11:37 12.07.2021 (обновлено: 11:38 12.07.2021)
14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "На пути к элиминации гепатита С в России. Этап первый: здоровые подростки - здоровое будущее", приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.
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Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Александр ПЕТРОВ;
- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. Владимир ЧУЛАНОВ;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ;
- заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", заведующая кафедрой диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры диетологии РМАПО, д.м.н, педиатр, диетолог Татьяна СТРОКОВА;
- председатель правления МРОО "Вместе против гепатита" Никита КОВАЛЕНКО.
Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2021 г. впервые озвучил поручения, связанные с необходимостью снижения заболеваемости хроническим гепатитом С. По информации Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, в России от 3,5 до 4,7 млн человек инфицированы гепатитом С, что ставит страну на 6 место в мире по его распространенности.
В ходе мероприятия будет представлен проект "Чистые страницы" о жизни юных пациентов с гепатитом С.
Дополнительная информация:
Екатерина Антипова
Тел.: + 7 (915) 242- 6570
E-mail: Antipova@cros.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Александр ПЕТРОВ;
- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. Владимир ЧУЛАНОВ;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ;
- заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", заведующая кафедрой диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры диетологии РМАПО, д.м.н, педиатр, диетолог Татьяна СТРОКОВА;
- председатель правления МРОО "Вместе против гепатита" Никита КОВАЛЕНКО.
Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2021 г. впервые озвучил поручения, связанные с необходимостью снижения заболеваемости хроническим гепатитом С. По информации Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, в России от 3,5 до 4,7 млн человек инфицированы гепатитом С, что ставит страну на 6 место в мире по его распространенности.
В ходе мероприятия будет представлен проект "Чистые страницы" о жизни юных пациентов с гепатитом С.
Дополнительная информация:
Екатерина Антипова
Тел.: + 7 (915) 242- 6570
E-mail: Antipova@cros.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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