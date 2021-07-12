https://ria.ru/20210712/vsemirnyy-den-borby-s-gipatitom-1740892259.html

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом - РИА Новости, 12.07.2021

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом

14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "На пути к элиминации гепатита С в России. Этап первый: здоровые подростки - здоровое будущее", приуроченная к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.

2021-07-12T11:37

2021-07-12T11:37

2021-07-12T11:38

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Задать вопросУчастники:- депутат Государственной Думы РФ Александр ПЕТРОВ;- главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры инфекционных болезней медико-профилактического факультета первого МГМУ им И.М. Сеченова, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. Владимир ЧУЛАНОВ;- сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий ЖУЛЕВ;- заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", заведующая кафедрой диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры диетологии РМАПО, д.м.н, педиатр, диетолог Татьяна СТРОКОВА;- председатель правления МРОО "Вместе против гепатита" Никита КОВАЛЕНКО.Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Совету Федерации в 2021 г. впервые озвучил поручения, связанные с необходимостью снижения заболеваемости хроническим гепатитом С. По информации Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, в России от 3,5 до 4,7 млн человек инфицированы гепатитом С, что ставит страну на 6 место в мире по его распространенности. В ходе мероприятия будет представлен проект "Чистые страницы" о жизни юных пациентов с гепатитом С.Дополнительная информация:Екатерина АнтиповаТел.: + 7 (915) 242- 6570E-mail: Antipova@cros.ru Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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