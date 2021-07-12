Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси
11:35 12.07.2021 (обновлено: 12:19 12.07.2021)
14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы".
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Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- член Комиссии по международным делам Совета Федерации, бывший государственный секретарь Союзного государства (2011-2021 гг.) Григорий РАПОТА;
- проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;
- заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России Марк ЭНТИН.
В Минске:
- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;
- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;
- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;
- заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина ЛАШУК;
- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- член Комиссии по международным делам Совета Федерации, бывший государственный секретарь Союзного государства (2011-2021 гг.) Григорий РАПОТА;
- проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;
- заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России Марк ЭНТИН.
В Минске:
- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;
- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;
- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;
- заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина ЛАШУК;
- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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