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Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси
Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси - РИА Новости, 12.07.2021
Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси
14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы".
2021-07-12T11:35
2021-07-12T12:19
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Задать вопрос Участники в Москве:- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;- член Комиссии по международным делам Совета Федерации, бывший государственный секретарь Союзного государства (2011-2021 гг.) Григорий РАПОТА;- проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;- заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России Марк ЭНТИН.В Минске:- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;- заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина ЛАШУК;- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси

11:35 12.07.2021 (обновлено: 12:19 12.07.2021)
 
Читать ria.ru в
14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы".
Задать вопрос

Участники в Москве:
- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;
- член Комиссии по международным делам Совета Федерации, бывший государственный секретарь Союзного государства (2011-2021 гг.) Григорий РАПОТА;
- проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;
- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;
- заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России Марк ЭНТИН.

В Минске:
- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;
- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;
- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;
- заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина ЛАШУК;
- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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