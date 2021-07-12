https://ria.ru/20210712/videomost-moskva-minsk-1740891889.html

Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси

Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси - РИА Новости, 12.07.2021

Видеомост Москва - Минск о взаимодействии России и Беларуси

14 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва - Минск на тему: "Работа в рамках Союзного государства: результаты и перспективы".

2021-07-12T11:35

2021-07-12T11:35

2021-07-12T12:19

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Задать вопрос Участники в Москве:- директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, член-корреспондент РАН Алексей ГРОМЫКО;- член Комиссии по международным делам Совета Федерации, бывший государственный секретарь Союзного государства (2011-2021 гг.) Григорий РАПОТА;- проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав СУТЫРИН;- заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Елена КУЗЬМИНА;- заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России Марк ЭНТИН.В Минске:- сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко Сергей РАХМАНОВ;- заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Андрей РУСАКОВИЧ;- декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим ГИГИН;- заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности Белорусского государственного экономического университета Ирина ЛАШУК;- заместитель председателя Республиканской общественной организации "Белая Русь" Александр ШАТЬКО.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы