https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1741005855.html
Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев
Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев - РИА Новости, 12.07.2021
Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев
Столичный департамент здравоохранения опроверг РИА Новости информацию в СМИ, что стоимость вакцинации иностранцев якобы повысилась до 2 тысяч рублей. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T22:34
2021-07-12T22:34
2021-07-12T22:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опроверг РИА Новости информацию в СМИ, что стоимость вакцинации иностранцев якобы повысилась до 2 тысяч рублей.Ранее в Telegram появились сообщения, что стоимость вакцинации для мигрантов в Москве возросла с 1300 до 2000 рублей, при этом Центр вакцинации мигрантов на рынке "Садовод" якобы не работает, а вакцинацию проводит частная компания.Как пояснили в депздраве, после открытия крупнейшего центра вакцинации иностранцев в Лужниках они могут получить прививку там, а также в пунктах вакцинации в 25 поликлиниках города. Организованные группы трудовых мигрантов могут пройти вакцинацию в Лужниках, миграционном центре "Сахарово" и ТК Садовод."Пункт в ТК "Садовод" работает для вакцинации юридических лиц, то есть коллективов иностранных работников. Количество медицинских бригад там соответствует текущему спросу на вакцинацию. В основном эта точка пользуется спросом у работодателей, которые находятся на территории или вблизи самого комплекса. С работодателями заключаются соглашения, по условиям которых они оплачивают вакцинацию своих сотрудников в размере 1300 рублей за человека и снимают с сотрудников организационные вопросы по формированию пакетов документов для вакцинации", - рассказали в пресс-службе.В депздраве отметили, что работодатель либо сам оплачивает вакцинацию своих работников, либо централизованно передает средства от сотрудников в соответствии с соглашением.
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев
Власти Москвы опровергли сообщения о повышении цен на вакцинацию иностранцев
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опроверг РИА Новости информацию в СМИ, что стоимость вакцинации иностранцев якобы повысилась до 2 тысяч рублей.
Ранее в Telegram
появились сообщения, что стоимость вакцинации для мигрантов в Москве
возросла с 1300 до 2000 рублей, при этом Центр вакцинации мигрантов на рынке "Садовод" якобы не работает, а вакцинацию проводит частная компания.
Как пояснили в депздраве, после открытия крупнейшего центра вакцинации иностранцев в Лужниках они могут получить прививку там, а также в пунктах вакцинации в 25 поликлиниках города. Организованные группы трудовых мигрантов могут пройти вакцинацию в Лужниках, миграционном центре "Сахарово" и ТК Садовод.
"Пункт в ТК "Садовод" работает для вакцинации юридических лиц, то есть коллективов иностранных работников. Количество медицинских бригад там соответствует текущему спросу на вакцинацию. В основном эта точка пользуется спросом у работодателей, которые находятся на территории или вблизи самого комплекса. С работодателями заключаются соглашения, по условиям которых они оплачивают вакцинацию своих сотрудников в размере 1300 рублей за человека и снимают с сотрудников организационные вопросы по формированию пакетов документов для вакцинации", - рассказали в пресс-службе.
В депздраве отметили, что работодатель либо сам оплачивает вакцинацию своих работников, либо централизованно передает средства от сотрудников в соответствии с соглашением.
"Такие соглашения заключены с рядом организаций, в том числе с организацией, представляющей сам ТК Садовод. Информация о том, что организация берет плату со своих работников выше установленных 1300 рублей, в департамент здравоохранения не поступала", - добавили столичные власти.