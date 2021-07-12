https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1741005855.html

Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев

Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев - РИА Новости, 12.07.2021

Власти Москвы опровергли сообщения о росте цен на вакцинацию иностранцев

Столичный департамент здравоохранения опроверг РИА Новости информацию в СМИ, что стоимость вакцинации иностранцев якобы повысилась до 2 тысяч рублей. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T22:34

2021-07-12T22:34

2021-07-12T22:34

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения опроверг РИА Новости информацию в СМИ, что стоимость вакцинации иностранцев якобы повысилась до 2 тысяч рублей.Ранее в Telegram появились сообщения, что стоимость вакцинации для мигрантов в Москве возросла с 1300 до 2000 рублей, при этом Центр вакцинации мигрантов на рынке "Садовод" якобы не работает, а вакцинацию проводит частная компания.Как пояснили в депздраве, после открытия крупнейшего центра вакцинации иностранцев в Лужниках они могут получить прививку там, а также в пунктах вакцинации в 25 поликлиниках города. Организованные группы трудовых мигрантов могут пройти вакцинацию в Лужниках, миграционном центре "Сахарово" и ТК Садовод."Пункт в ТК "Садовод" работает для вакцинации юридических лиц, то есть коллективов иностранных работников. Количество медицинских бригад там соответствует текущему спросу на вакцинацию. В основном эта точка пользуется спросом у работодателей, которые находятся на территории или вблизи самого комплекса. С работодателями заключаются соглашения, по условиям которых они оплачивают вакцинацию своих сотрудников в размере 1300 рублей за человека и снимают с сотрудников организационные вопросы по формированию пакетов документов для вакцинации", - рассказали в пресс-службе.В депздраве отметили, что работодатель либо сам оплачивает вакцинацию своих работников, либо централизованно передает средства от сотрудников в соответствии с соглашением.

https://ria.ru/20210712/medotvod-1740994555.html

https://ria.ru/20210712/revaktsinatsiya-1740991601.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество