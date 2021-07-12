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Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 - РИА Новости, 12.07.2021
Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:46
2021-07-12T22:00
эммануэль макрон
франция
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах."Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых… будет введена обязательная вакцинация без промедления", - сказал Макрон в своем обращении к нации в понедельник. Он отметил, что обязательная вакцинация будет распространятся на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.По словам Макрона, эта категория граждан должна будет пройти вакцинацию до 15 сентября. "Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводится проверки и вводиться санкции", - указал президент Франции."Учитывая развитие санитарной ситуации, безусловно, мы должны задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов. Но я делаю выбор доверять. И я официально призываю всех наших граждан, которые не прошли вакцинацию, вакцинироваться как можно скорее", - подчеркнул глава французской республики."Начиная с августа санитарный пропуск будет требоваться в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, а также в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования", - сказал Макрон.Кроме того, с 21 июля санитарный пропуск будет требоваться при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предоставлять все посетители старше 12 лет, отметил глава республики.
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эммануэль макрон, франция, коронавирус covid-19, в мире
Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19
21:46 12.07.2021 (обновлено: 22:00 12.07.2021)
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole

Макрон заявил, что Франция введет обязательную вакцинацию медиков от COVID-19

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах.
"Для медицинских работников, а также немедицинского персонала, который работает в больницах, клиниках, в домах престарелых… будет введена обязательная вакцинация без промедления", - сказал Макрон в своем обращении к нации в понедельник. Он отметил, что обязательная вакцинация будет распространятся на волонтеров и тех, кто ухаживает за больными на дому.
По словам Макрона, эта категория граждан должна будет пройти вакцинацию до 15 сентября. "Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводится проверки и вводиться санкции", - указал президент Франции.
"Учитывая развитие санитарной ситуации, безусловно, мы должны задаться вопросом обязательной вакцинации для всех французов. Но я делаю выбор доверять. И я официально призываю всех наших граждан, которые не прошли вакцинацию, вакцинироваться как можно скорее", - подчеркнул глава французской республики.
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"Начиная с августа санитарный пропуск будет требоваться в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, а также в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования", - сказал Макрон.
Кроме того, с 21 июля санитарный пропуск будет требоваться при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предоставлять все посетители старше 12 лет, отметил глава республики.
 
Распространение коронавирусаЭммануэль МакронФранцияКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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