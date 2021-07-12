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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников - РИА Новости, 12.07.2021
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:22
2021-07-12T19:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
греция
в мире
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АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории граждан. Выступление премьера транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.Мицотакис назвал угрозой для общества мутацию "дельта" и невакцинированных."Однако две вещи мешают нашему быстрому и окончательному выходу из испытания: появление агрессивной мутации "дельта" коронавируса и процент граждан, которые все еще не хотят проходить вакцинацию. Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без зрителей и с карантином для немногих посетителей", - сказал премьер Греции.По его словам, согласно предупреждениям ученых, "через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем".Премьер сказал, что единственным путем для страны является вакцинация."Страна не будет снова закрыта из-за позиции некоторых. Она даст свободу многим. И защиту для всех. Потому что в опасности не Греция, а непривитые греки", - заявил премьер."Я хочу внести ясность: наличие права (не вакцинироваться) у тех, кто не вакцинирован, не приведет к всеобщим запретам", - сказал он и призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть работу в нормальное русло, а также к "миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными".Премьер объявил ряд правил, призванных ограничить распространение вируса."Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - заявил Мицотакис."Во-вторых, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов. Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех поддержать его без оговорок", - сказал премьер.По его словам, в-третьих, для Вооруженных Сил предусмотрено особое положение."Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом - вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно", - сказал премьер."В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург", - сообщил Мицотакис."Это означает, что летом развлечения, будь то на открытом воздухе или в помещении, будут касаться только сидячих посетителей, а не стоящих, контроль будет очень строгим", - сказал Мицотакис.Он назвал эти меры "актом справедливости для большинства граждан", которые действуют с социальной ответственностью."Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов. В то время как государство будет начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", - сказал премьер.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
19:22 12.07.2021 (обновлено: 19:44 12.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис ПапамицосПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед вакцинацией от коронавируса
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис Папамицос

В Греции введут обязательную вакцинацию для медсестер, военных и работников домов престарелых

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АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории граждан. Выступление премьера транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.
Мицотакис назвал угрозой для общества мутацию "дельта" и невакцинированных.
"Спустя 18 месяцев после первой атаки пандемии в нашей стране вакцины доступны для каждого гражданина и во всех уголках Греции. Их безопасность и эффективность уже доказаны миллиардами доз, введенных во всем мире. Операция "Свобода" (по вакцинации) расширяется, приближаясь к цели, заключающейся в том, чтобы в течение лета было вакцинировано не менее 70% нашего взрослого населения", - сказал Мицотакис.
"Однако две вещи мешают нашему быстрому и окончательному выходу из испытания: появление агрессивной мутации "дельта" коронавируса и процент граждан, которые все еще не хотят проходить вакцинацию. Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без зрителей и с карантином для немногих посетителей", - сказал премьер Греции.
По его словам, согласно предупреждениям ученых, "через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем".
Премьер сказал, что единственным путем для страны является вакцинация.
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"Страна не будет снова закрыта из-за позиции некоторых. Она даст свободу многим. И защиту для всех. Потому что в опасности не Греция, а непривитые греки", - заявил премьер.
"Я хочу внести ясность: наличие права (не вакцинироваться) у тех, кто не вакцинирован, не приведет к всеобщим запретам", - сказал он и призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть работу в нормальное русло, а также к "миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными".
Премьер объявил ряд правил, призванных ограничить распространение вируса.
"Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - заявил Мицотакис.
"Во-вторых, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов. Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех поддержать его без оговорок", - сказал премьер.
По его словам, в-третьих, для Вооруженных Сил предусмотрено особое положение.
"Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом - вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно", - сказал премьер.
"В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург", - сообщил Мицотакис.
"Это означает, что летом развлечения, будь то на открытом воздухе или в помещении, будут касаться только сидячих посетителей, а не стоящих, контроль будет очень строгим", - сказал Мицотакис.
Он назвал эти меры "актом справедливости для большинства граждан", которые действуют с социальной ответственностью.
"Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов. В то время как государство будет начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", - сказал премьер.
 
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