https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников - РИА Новости, 12.07.2021
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:22
2021-07-12T19:22
2021-07-12T19:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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греция
в мире
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АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории граждан. Выступление премьера транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.Мицотакис назвал угрозой для общества мутацию "дельта" и невакцинированных."Однако две вещи мешают нашему быстрому и окончательному выходу из испытания: появление агрессивной мутации "дельта" коронавируса и процент граждан, которые все еще не хотят проходить вакцинацию. Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без зрителей и с карантином для немногих посетителей", - сказал премьер Греции.По его словам, согласно предупреждениям ученых, "через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем".Премьер сказал, что единственным путем для страны является вакцинация."Страна не будет снова закрыта из-за позиции некоторых. Она даст свободу многим. И защиту для всех. Потому что в опасности не Греция, а непривитые греки", - заявил премьер."Я хочу внести ясность: наличие права (не вакцинироваться) у тех, кто не вакцинирован, не приведет к всеобщим запретам", - сказал он и призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть работу в нормальное русло, а также к "миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными".Премьер объявил ряд правил, призванных ограничить распространение вируса."Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - заявил Мицотакис."Во-вторых, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов. Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех поддержать его без оговорок", - сказал премьер.По его словам, в-третьих, для Вооруженных Сил предусмотрено особое положение."Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом - вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно", - сказал премьер."В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург", - сообщил Мицотакис."Это означает, что летом развлечения, будь то на открытом воздухе или в помещении, будут касаться только сидячих посетителей, а не стоящих, контроль будет очень строгим", - сказал Мицотакис.Он назвал эти меры "актом справедливости для большинства граждан", которые действуют с социальной ответственностью."Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов. В то время как государство будет начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", - сказал премьер.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире
Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
19:22 12.07.2021 (обновлено: 19:44 12.07.2021)
В Греции введут обязательную вакцинацию для медсестер, военных и работников домов престарелых
АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории граждан. Выступление премьера транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.
Мицотакис назвал угрозой для общества мутацию "дельта" и невакцинированных.
"Спустя 18 месяцев после первой атаки пандемии в нашей стране вакцины доступны для каждого гражданина и во всех уголках Греции. Их безопасность и эффективность уже доказаны миллиардами доз, введенных во всем мире. Операция "Свобода" (по вакцинации) расширяется, приближаясь к цели, заключающейся в том, чтобы в течение лета было вакцинировано не менее 70% нашего взрослого населения", - сказал Мицотакис.
"Однако две вещи мешают нашему быстрому и окончательному выходу из испытания: появление агрессивной мутации "дельта" коронавируса и процент граждан, которые все еще не хотят проходить вакцинацию. Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без зрителей и с карантином для немногих посетителей", - сказал премьер Греции.
По его словам, согласно предупреждениям ученых, "через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем".
Премьер сказал, что единственным путем для страны является вакцинация.
"Страна не будет снова закрыта из-за позиции некоторых. Она даст свободу многим. И защиту для всех. Потому что в опасности не Греция, а непривитые греки", - заявил премьер.
"Я хочу внести ясность: наличие права (не вакцинироваться) у тех, кто не вакцинирован, не приведет к всеобщим запретам", - сказал он и призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть работу в нормальное русло, а также к "миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными".
Премьер объявил ряд правил, призванных ограничить распространение вируса.
"Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - заявил Мицотакис.
"Во-вторых, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов. Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех поддержать его без оговорок", - сказал премьер.
По его словам, в-третьих, для Вооруженных Сил предусмотрено особое положение.
"Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом - вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно", - сказал премьер.
"В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания
, Германия
, Австрия
и Люксембург", - сообщил Мицотакис.
"Это означает, что летом развлечения, будь то на открытом воздухе или в помещении, будут касаться только сидячих посетителей, а не стоящих, контроль будет очень строгим", - сказал Мицотакис.
Он назвал эти меры "актом справедливости для большинства граждан", которые действуют с социальной ответственностью.
"Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов. В то время как государство будет начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", - сказал премьер.