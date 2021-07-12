https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740989340.html

Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников

Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников - РИА Новости, 12.07.2021

Греция введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:22

2021-07-12T19:22

2021-07-12T19:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

греция

в мире

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АФИНЫ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом обязательную вакцинацию должны пройти некоторые категории граждан. Выступление премьера транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.Мицотакис назвал угрозой для общества мутацию "дельта" и невакцинированных."Однако две вещи мешают нашему быстрому и окончательному выходу из испытания: появление агрессивной мутации "дельта" коронавируса и процент граждан, которые все еще не хотят проходить вакцинацию. Это двойная угроза, которая беспокоит сегодня все страны, вынуждая некоторые из них вернуться к жестким ограничениям. Даже Олимпийские игры впервые пройдут без зрителей и с карантином для немногих посетителей", - сказал премьер Греции.По его словам, согласно предупреждениям ученых, "через некоторое время мы все либо вакцинируемся, либо заболеем".Премьер сказал, что единственным путем для страны является вакцинация."Страна не будет снова закрыта из-за позиции некоторых. Она даст свободу многим. И защиту для всех. Потому что в опасности не Греция, а непривитые греки", - заявил премьер."Я хочу внести ясность: наличие права (не вакцинироваться) у тех, кто не вакцинирован, не приведет к всеобщим запретам", - сказал он и призвал прислушаться к церкви и профессионалам, которые просят вернуть работу в нормальное русло, а также к "миллионам женщин и мужчин, которые хотят жить здоровыми и свободными".Премьер объявил ряд правил, призванных ограничить распространение вируса."Во-первых, немедленная вакцинация работников домов престарелых становится обязательной, это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа", - заявил Мицотакис."Во-вторых, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться и на медицинских работников государственного и частного секторов. Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением. И прошу всех поддержать его без оговорок", - сказал премьер.По его словам, в-третьих, для Вооруженных Сил предусмотрено особое положение."Отныне кадровые военнослужащие и призывники будут иметь возможность, но также и стимулы, пройти вакцинацию в своих частях. Когда захотят первые и с их призывом - вторые. Это потому, что жизнь в армии по своей природе групповая и поэтому организована совместно", - сказал премьер."В-четвертых, с пятницы (16 июля) до конца августа все внутренние помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных. Будет работать цифровое приложение, которое легко подтвердит, был ли гражданин вакцинирован. Этой практике уже придерживаются такие страны, как Дания, Германия, Австрия и Люксембург", - сообщил Мицотакис."Это означает, что летом развлечения, будь то на открытом воздухе или в помещении, будут касаться только сидячих посетителей, а не стоящих, контроль будет очень строгим", - сказал Мицотакис.Он назвал эти меры "актом справедливости для большинства граждан", которые действуют с социальной ответственностью."Свобода будет постепенно восстановлена с помощью паспорта вакцины и постоянных основных правил: маски, когда мы с другими, даже на улице, личной гигиены и множества тестов. В то время как государство будет начеку, чтобы отслеживать местные вспышки, готовность больниц и соблюдение мер. Цель состоит в том, чтобы окончание пандемии не стало прелюдией к новым испытаниям осенью", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740983363.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, греция, в мире