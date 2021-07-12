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Толстой призвал создать единый регламент получения отводов от вакцинации
Толстой призвал создать единый регламент получения отводов от вакцинации - РИА Новости, 12.07.2021
Толстой призвал создать единый регламент получения отводов от вакцинации
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в обращении на имя мэра Москвы Сергея Собянина призвал создать "четкий и понятный всем единый регламент" получения медицинских... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T16:39
2021-07-12T16:39
2021-07-12T17:38
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сергей собянин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в обращении на имя мэра Москвы Сергея Собянина призвал создать "четкий и понятный всем единый регламент" получения медицинских отводов от вакцинации от коронавируса."Считаю, что должно быть не только увеличено количество мест, где люди могут подтвердить свои противопоказания, но и создан четкий и понятный всем единый регламент получения отводов, доведенный до всех причастных к вакцинации медработников", - написал Толстой в своем Telegram-канале, комментируя свое письмо мэру Москвы и руководителю департамета здравоохранения столицы Алексею Хрипуну, скан которого он выложил в своем канале.По его мнению, отсутствие информирования ведет "к хаосу и неразберихе, ценой которым может стать человеческая жизнь".Вице-спикер ГД пояснил, что из-за того, что до сих пор нет единого регламента предоставления медицинского отвода от вакцинации, возникают не просто перекосы, но и опасные для жизни ситуации, когда людей с хроническими и даже онкологическими заболеваниями принуждают прививаться."Кроме того, мест, где можно получить справку о медотводе, катастрофически мало, специалистов не хватает. Это недопустимая ситуация", - отметил Толстой.Сложившаяся сегодня ситуация "дает простор для жуликов, продающих липовые справки", полагает он.Ранее в понедельник председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID у пациентов с онкологическими заболеваниями и довести до медучреждений регламенты предоставления отводов в связи с частыми сообщениями об этой теме СМИ.Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html
https://ria.ru/20210712/medotvod-1740940471.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петр толстой, здоровье - общество, госдума рф, сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19
Толстой призвал создать единый регламент получения отводов от вакцинации
16:39 12.07.2021 (обновлено: 17:38 12.07.2021)
Вице-спикер Госдумы Толстой призвал создать единый регламент получения отводов от вакцинации
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
в обращении на имя мэра Москвы Сергея Собянина призвал создать "четкий и понятный всем единый регламент" получения медицинских отводов от вакцинации от коронавируса.
"Считаю, что должно быть не только увеличено количество мест, где люди могут подтвердить свои противопоказания, но и создан четкий и понятный всем единый регламент получения отводов, доведенный до всех причастных к вакцинации медработников", - написал Толстой в своем Telegram
-канале, комментируя свое письмо мэру Москвы
и руководителю департамета здравоохранения столицы Алексею Хрипуну
, скан которого он выложил в своем канале.
По его мнению, отсутствие информирования ведет "к хаосу и неразберихе, ценой которым может стать человеческая жизнь".
Вице-спикер ГД пояснил, что из-за того, что до сих пор нет единого регламента предоставления медицинского отвода от вакцинации, возникают не просто перекосы, но и опасные для жизни ситуации, когда людей с хроническими и даже онкологическими заболеваниями принуждают прививаться.
"Кроме того, мест, где можно получить справку о медотводе, катастрофически мало, специалистов не хватает. Это недопустимая ситуация", - отметил Толстой.
Сложившаяся сегодня ситуация "дает простор для жуликов, продающих липовые справки", полагает он.
Ранее в понедельник председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что обратится к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID у пациентов с онкологическими заболеваниями и довести до медучреждений регламенты предоставления отводов в связи с частыми сообщениями об этой теме СМИ.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.