https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740945994.html

Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса

Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса вакциной центра имени Чумакова. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:49

2021-07-12T15:49

2021-07-12T16:04

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса вакциной центра имени Чумакова."Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак", - написал политик в своем telegram-канале.К этому он добавил, что рекомендует делать прививку, чтобы сохранить свое здоровье."В качестве первичной вакцинации, ещё в сентябре 2020 года, я выбрал "Спутник V". Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", - написал Жириновский.В пресс-службе партии уточнили, что прививку он сделал в "обычной районной поликлинике Москвы".

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740455840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, лдпр, владимир жириновский, общество