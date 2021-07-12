https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740945994.html
Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса
Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса вакциной центра имени Чумакова. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:49
2021-07-12T15:49
2021-07-12T16:04
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса вакциной центра имени Чумакова."Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак", - написал политик в своем telegram-канале.К этому он добавил, что рекомендует делать прививку, чтобы сохранить свое здоровье."В качестве первичной вакцинации, ещё в сентябре 2020 года, я выбрал "Спутник V". Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", - написал Жириновский.В пресс-службе партии уточнили, что прививку он сделал в "обычной районной поликлинике Москвы".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, лдпр, владимир жириновский, общество
Жириновский прошел ревакцинацию от коронавируса
15:49 12.07.2021 (обновлено: 16:04 12.07.2021)
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что повторно вакцинировался от коронавируса
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
сообщил, что повторно вакцинировался от коронавируса вакциной центра имени Чумакова.
"Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от Центра им. Чумакова "Ковивак", - написал политик в своем telegram-канале.
К этому он добавил, что рекомендует делать прививку, чтобы сохранить свое здоровье.
"В качестве первичной вакцинации, ещё в сентябре 2020 года, я выбрал "Спутник V". Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", - написал Жириновский.
В пресс-службе партии уточнили, что прививку он сделал в "обычной районной поликлинике Москвы".