https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html

В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса

В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021

В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса

Политики и общественные деятели в Германии призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T15:26

2021-07-12T15:26

2021-07-12T16:13

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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Политики и общественные деятели в Германии призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19.Так, премьер-министр Баварии и соратник канцлера Ангелы Меркель по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зёдер подчеркнул, что возобновление работы заведений и учреждений, закрытых из-за локдауна, напрямую зависит от роста числа вакцинировавшихся граждан.В свою очередь, член совета ФРГ по этике Вольфрам Хен в интервью газете Rheinischer Post призвал к обязательной вакцинации учителей и воспитателей в детских садах, подчеркнув, что "те, кто выбрал профессию, связанную с уязвимой группой лиц, несут особую ответственность".По словам Хена, хотя дети переносят вирус более безопасно, чем взрослые, они могут стать переносчиками и угрозой для лиц, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививки.Глава медицинской ассоциации федеральной земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц заявил в интервью газете Rhein-Zeitung, что "непривитые граждане не имеют права снимать защитные маски, они не могут посещать стадионы, бассейны и делать покупки без масок".Он добавил, что лицам, не получившим полную защиту от коронавируса, "не должно быть позволено ездить в отпуск". По мнению главы ассоциации, "давление на непривитых должно расти, потому что они представляют угрозу для общества".По данным Минздрава ФРГ на минувший четверг, более 40% жителей Германии полностью привиты от коронавируса, почти 58% получили минимум одну прививку.Лидерами по темпам являются регионы Саар и Северный Рейн — Вестфалия — 45,6% и 44,2% населения в этих землях полностью привиты. Медленнее кампания продвигается в восточных землях — лишь в земле Мекленбург — Передняя Померания доля полностью привитых превышает 40%.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

https://ria.ru/20210708/kanada-1740528111.html

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коронавирус covid-19, хдс/хсс, здоровье - общество, германия, бавария, вакцинация, в мире