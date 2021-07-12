https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740940321.html
В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса
В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса - РИА Новости, 12.07.2021
В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса
Политики и общественные деятели в Германии призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T15:26
2021-07-12T15:26
2021-07-12T16:13
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БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости. Политики и общественные деятели в Германии призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19.Так, премьер-министр Баварии и соратник канцлера Ангелы Меркель по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зёдер подчеркнул, что возобновление работы заведений и учреждений, закрытых из-за локдауна, напрямую зависит от роста числа вакцинировавшихся граждан.В свою очередь, член совета ФРГ по этике Вольфрам Хен в интервью газете Rheinischer Post призвал к обязательной вакцинации учителей и воспитателей в детских садах, подчеркнув, что "те, кто выбрал профессию, связанную с уязвимой группой лиц, несут особую ответственность".По словам Хена, хотя дети переносят вирус более безопасно, чем взрослые, они могут стать переносчиками и угрозой для лиц, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививки.Глава медицинской ассоциации федеральной земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц заявил в интервью газете Rhein-Zeitung, что "непривитые граждане не имеют права снимать защитные маски, они не могут посещать стадионы, бассейны и делать покупки без масок".Он добавил, что лицам, не получившим полную защиту от коронавируса, "не должно быть позволено ездить в отпуск". По мнению главы ассоциации, "давление на непривитых должно расти, потому что они представляют угрозу для общества".По данным Минздрава ФРГ на минувший четверг, более 40% жителей Германии полностью привиты от коронавируса, почти 58% получили минимум одну прививку.Лидерами по темпам являются регионы Саар и Северный Рейн — Вестфалия — 45,6% и 44,2% населения в этих землях полностью привиты. Медленнее кампания продвигается в восточных землях — лишь в земле Мекленбург — Передняя Померания доля полностью привитых превышает 40%.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
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коронавирус covid-19, хдс/хсс, здоровье - общество, германия, бавария, вакцинация, в мире
В Германии призвали ограничить права непривитых от коронавируса
15:26 12.07.2021 (обновлено: 16:13 12.07.2021)
Политики и общественные деятели в ФРГ призывают к ограничению прав непривитых от COVID
БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости.
Политики и общественные деятели в Германии
призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19.
Так, премьер-министр Баварии
и соратник канцлера Ангелы Меркель
по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зёдер
подчеркнул, что возобновление работы заведений и учреждений, закрытых из-за локдауна, напрямую зависит от роста числа вакцинировавшихся граждан.
"Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае в той форме, как мы себе это представляем", — заявил политик.
В свою очередь, член совета ФРГ по этике Вольфрам Хен в интервью газете Rheinischer Post призвал к обязательной вакцинации учителей и воспитателей в детских садах, подчеркнув, что "те, кто выбрал профессию, связанную с уязвимой группой лиц, несут особую ответственность".
По словам Хена, хотя дети переносят вирус более безопасно, чем взрослые, они могут стать переносчиками и угрозой для лиц, которые по медицинским показаниям не могут сделать прививки.
Глава медицинской ассоциации федеральной земли Рейнланд-Пфальц
Петер Хайнц заявил в интервью газете Rhein-Zeitung, что "непривитые граждане не имеют права снимать защитные маски, они не могут посещать стадионы, бассейны и делать покупки без масок".
Он добавил, что лицам, не получившим полную защиту от коронавируса, "не должно быть позволено ездить в отпуск". По мнению главы ассоциации, "давление на непривитых должно расти, потому что они представляют угрозу для общества".
По данным Минздрава ФРГ на минувший четверг, более 40% жителей Германии полностью привиты от коронавируса, почти 58% получили минимум одну прививку.
Лидерами по темпам являются регионы Саар
и Северный Рейн — Вестфалия — 45,6% и 44,2% населения в этих землях полностью привиты. Медленнее кампания продвигается в восточных землях — лишь в земле Мекленбург — Передняя Померания доля полностью привитых превышает 40%.