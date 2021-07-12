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Иркутская область
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740929797.html
В Приангарье педагогов вакцинируют от COVID-19 до начала учебного года
В Приангарье педагогов вакцинируют от COVID-19 до начала учебного года - РИА Новости, 12.07.2021
В Приангарье педагогов вакцинируют от COVID-19 до начала учебного года
До начала учебного года в Приангарье должны вакцинировать от коронавирусной инфекции большую часть педагогов, сообщает пресс-служба правительства региона со... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:38
2021-07-12T14:38
иркутская область
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коронавирус в россии
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игорь кобзев
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общество
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ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. До начала учебного года в Приангарье должны вакцинировать от коронавирусной инфекции большую часть педагогов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.В правительстве региона прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава региона Игорь Кобзев поставил задачу до начала учебного года привить максимальное число педагогов."У нас остается совсем немного времени до начала нового учебного года. За этот период мы должны вакцинировать большую часть педагогов. Это важно для того, чтобы мы могли начать образовательный процесс и создать безопасные условия для учителей и учеников. Минобру необходимо провести работу с педагогическими коллективами, а минздраву - создать необходимый резерв вакцины", - сказал губернатор.На текущий момент в Иркутской области прививку от коронавирусной инфекции поставили около 40% педагогов. Всего на 12 июля первым компонентом вакцины в регионе привиты 428 412 человек, полный курс вакцинации прошли 298 415 человек.Также Кобзев поручил привлечь к прививочной кампании волонтеров-медиков, которые смогут помогать специалистам в составе мобильных бригад.
https://ria.ru/20210621/dokhod-1737926186.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, коронавирусы, иркутская область, общество
В Приангарье педагогов вакцинируют от COVID-19 до начала учебного года
14:38 12.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Приангарье большую часть педагогов вакцинируют от COVID-19 до начала учебного года

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. До начала учебного года в Приангарье должны вакцинировать от коронавирусной инфекции большую часть педагогов, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.
В правительстве региона прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждались меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Глава региона Игорь Кобзев поставил задачу до начала учебного года привить максимальное число педагогов.
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"У нас остается совсем немного времени до начала нового учебного года. За этот период мы должны вакцинировать большую часть педагогов. Это важно для того, чтобы мы могли начать образовательный процесс и создать безопасные условия для учителей и учеников. Минобру необходимо провести работу с педагогическими коллективами, а минздраву - создать необходимый резерв вакцины", - сказал губернатор.
На текущий момент в Иркутской области прививку от коронавирусной инфекции поставили около 40% педагогов. Всего на 12 июля первым компонентом вакцины в регионе привиты 428 412 человек, полный курс вакцинации прошли 298 415 человек.
Также Кобзев поручил привлечь к прививочной кампании волонтеров-медиков, которые смогут помогать специалистам в составе мобильных бригад.
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