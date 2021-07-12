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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740924994.html
В оперштабе рассказали о загруженных на 60% пунктах вакцинации в Москве
В оперштабе рассказали о загруженных на 60% пунктах вакцинации в Москве - РИА Новости, 12.07.2021
В оперштабе рассказали о загруженных на 60% пунктах вакцинации в Москве
Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве свободны на 40%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T14:22
2021-07-12T14:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве свободны на 40%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.В штабе отметили, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 15 июля."На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%", - говорится в сообщении.В штабе напомнили, что группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, определены постановлением главного государственного санитарного врача Москвы. К этим категориям отнесены предприятия торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковские и почтовые отделения, центры госуслуг, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.В штабе отметили ,что в столице работают свыше 300 прививочных центров. На базе городских поликлиник функционируют 119 центров вакцинации, их время работы было увеличено до 22.00. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг "Мои Документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 8:30 утра. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тысяч человек в сутки.Для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.
https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739539095.html
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740591745.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
В оперштабе рассказали о загруженных на 60% пунктах вакцинации в Москве
14:22 12.07.2021 (обновлено: 14:26 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОчередь на вакцинацию от covid-19 у павильона "Здоровая Москва" в Парке Горького
Очередь на вакцинацию от covid-19 у павильона Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В оперштабе сообщили, что пункты вакцинации от COVID-19 в Москве свободны на 40 процентов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве свободны на 40%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В штабе отметили, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 15 июля.
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"На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, определены постановлением главного государственного санитарного врача Москвы. К этим категориям отнесены предприятия торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковские и почтовые отделения, центры госуслуг, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.
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В штабе отметили ,что в столице работают свыше 300 прививочных центров. На базе городских поликлиник функционируют 119 центров вакцинации, их время работы было увеличено до 22.00. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Их режим работы тоже был увеличен: они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг "Мои Документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе в Гостином дворе. Режим его работы был расширен – теперь сделать прививку здесь можно с 8:30 утра. Центр может принимать до 50 человек одновременно и обеспечивать вакцинацию более 7 тысяч человек в сутки.
Для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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