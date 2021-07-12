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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740890761.html
В РОСХВЕ рассказали о вакцинации священников и прихожан
В РОСХВЕ рассказали о вакцинации священников и прихожан - РИА Новости, 12.07.2021
В РОСХВЕ рассказали о вакцинации священников и прихожан
Прихожан Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) призывают вакцинироваться от коронавируса, при этом сама процедура остается... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T11:30
2021-07-12T11:30
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
сергей ряховский
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Прихожан Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) призывают вакцинироваться от коронавируса, при этом сама процедура остается добровольной, заявил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский.В четверг РОСХВЕ объявили, что сотрудники – но не духовенство и прихожане - московского офиса Союза должны привиться от коронавируса к сентябрю."Вакцинация – тот путь, который надо пройти, без которой нельзя сохранить жизни людей, экономику, будущее. Мы всех призываем вакцинироваться. При этом вакцинация остается добровольной, общины, которые, например, принимали решения о вакцинации своих сотрудников, делали это сами", - сказал Ряховский.В официальном заявлении Духовного Совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении РИА Новости), также подчеркивается принцип добровольности вакцинации. "В РОСХВЕ сохраняется достаточно широкая автономия церковных общин и ассоциаций, поэтому Духовный Совет рекомендует руководителям соответствующих организаций самостоятельно принимать решения о необходимости вакцинирования их служителей. При принятии таких решений следует руководствоваться указанными выше основаниями, а также не нарушать нормы и требования международного права, Конституции и действующего законодательства Российской Федерации", - сказано в документе.При этом в организации напомнили верующим, что каждый "лично ответственен как за свое собственное здоровье, так и за заботу о жизни и здоровье наших ближних". "Как христиане мы призваны не только молиться о людях, но и являть им образцы благоразумия и посильного участия в решении всех общих проблем", - подчеркнули в РОСХВЕ.Авторы документа также обращают внимание на "Социальной позиции протестантских церквей России", где указано, что "Церкви считают профилактическое направление в медицине приоритетным в сохранении здоровья… поддерживают весь комплекс мер, предпринимаемых органами здравоохранения (включая и вакцинацию) по предупреждению заболеваний, индивидуальную профилактику (т.е. систему мер по сохранению здоровья, проводимую каждым отдельным человеком)".
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коронавирус в россии, сергей ряховский

В РОСХВЕ рассказали о вакцинации священников и прихожан

11:30 12.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕУчастник собора РОСХВЕ
Участник собора РОСХВЕ - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Прихожан Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) призывают вакцинироваться от коронавируса, при этом сама процедура остается добровольной, заявил РИА Новости начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский.
В четверг РОСХВЕ объявили, что сотрудники – но не духовенство и прихожане - московского офиса Союза должны привиться от коронавируса к сентябрю.
"Вакцинация – тот путь, который надо пройти, без которой нельзя сохранить жизни людей, экономику, будущее. Мы всех призываем вакцинироваться. При этом вакцинация остается добровольной, общины, которые, например, принимали решения о вакцинации своих сотрудников, делали это сами", - сказал Ряховский.
В официальном заявлении Духовного Совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении РИА Новости), также подчеркивается принцип добровольности вакцинации. "В РОСХВЕ сохраняется достаточно широкая автономия церковных общин и ассоциаций, поэтому Духовный Совет рекомендует руководителям соответствующих организаций самостоятельно принимать решения о необходимости вакцинирования их служителей. При принятии таких решений следует руководствоваться указанными выше основаниями, а также не нарушать нормы и требования международного права, Конституции и действующего законодательства Российской Федерации", - сказано в документе.
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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При этом в организации напомнили верующим, что каждый "лично ответственен как за свое собственное здоровье, так и за заботу о жизни и здоровье наших ближних". "Как христиане мы призваны не только молиться о людях, но и являть им образцы благоразумия и посильного участия в решении всех общих проблем", - подчеркнули в РОСХВЕ.
Авторы документа также обращают внимание на "Социальной позиции протестантских церквей России", где указано, что "Церкви считают профилактическое направление в медицине приоритетным в сохранении здоровья… поддерживают весь комплекс мер, предпринимаемых органами здравоохранения (включая и вакцинацию) по предупреждению заболеваний, индивидуальную профилактику (т.е. систему мер по сохранению здоровья, проводимую каждым отдельным человеком)".
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииСергей Ряховский
 
 
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