https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740889272.html
Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом
Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом - РИА Новости, 12.07.2021
Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом
Вакцинация - это медицинский вопрос, а не богословский, поэтому информация о том, что вакцинация якобы связана с концом света, "приходом антихриста" - домыслы,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:25
2021-07-12T12:25
2021-07-12T12:25
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
сергей ряховский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вакцинация - это медицинский вопрос, а не богословский, поэтому информация о том, что вакцинация якобы связана с концом света, "приходом антихриста" - домыслы, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.По его словам, в Священном писании нет намеков на вакцинацию. "Знаменитая 13-я глава откровения Иоанна Богослова - Апокалипсис (где описывается число "зверя", а так же то, что зверь - Антихрист - выйдет из земли) - писалась в эпоху Римской Империи и все символы соответствуют символам той эпохи. Мы верим, что Священное писание - про прошлое, настоящее и будущее, но не играем в нумерологию", - объяснил епископ.Он обратил внимание на то, что в откровении Иоанна Богослова говорится, что знак "зверя" будет у людей на челе или правой руке, но "даже укол о вакцинации делают многим в левую руку". Также в Откровении сказано, что если человек не примет начертания этого "зверя", то "не сможет покупать, продавать и его будут убивать". "Сегодня я не слышал, чтобы за отказ от вакцинации людей убивали. И продукты можно заказать по интернету. Хотя бы это уже выявляет несоответствие с тем, что сказано в "Апокалипсисе", - добавил епископ.Глава российских пятидесятников еще раз подчеркнул, что в организации выступают за вакцинацию (и более 90% сотрудников РОСХВЕ уже вакцинировались), но не считают возможным проводить ее принудительно. "Понимаю, что некоторым хочется "спасать страхом" - распространять фейки о том, что кто-то кого-то не допустил до причастия, потому что человек не вакцинировался, - это домыслы. Да, у христиан нет страха смерти, потому что сказано, что у Бога все живы. С другой стороны, мы считаем, что если Бог дал жизнь, человек должен за нее бороться, в том числе с помощью вакцинации. Среди прихожан наших Церквей нет движения антипрививочников и ковид-диссидентов. У нас люди очень сознательные, понимают, что это защита. При этом мы не навязываем никому вакцинацию", - подытожил собеседник агентства.Как следует из официального заявления Духовного совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении РИА Новости), "Священное писание не содержит запретов на участие верующих в вакцинации". "Всякий христианин может свободно вакцинироваться при отсутствии медицинских противопоказаний. Заблуждения и страхи, распространяемые сторонниками конспирологических теорий, не имеют ничего общего с Библией и здравыми библейскими взглядами. Духовный совет призывает христиан быть верными библейским истинам и не увлекаться ложными учениями", - сказано в документе.Ранее глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов заявил РИА Новости, что попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия.
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
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коронавирус в россии, религия, сергей ряховский
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Вакцинация - это медицинский вопрос, а не богословский, поэтому информация о том, что вакцинация якобы связана с концом света, "приходом антихриста" - домыслы, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский
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"Христиане не выступают против прививок от оспы, кори и также – от коронавируса. В богословии тема вакцинации, "чипизации" отсутствует, это чистая медицина. Слухи о том, что вакцинация связана с концом света, приходом антихриста, числом зверя - домысли и слухи, они не имеют богословского подтверждения", - сказал Ряховский.
По его словам, в Священном писании нет намеков на вакцинацию. "Знаменитая 13-я глава откровения Иоанна Богослова - Апокалипсис (где описывается число "зверя", а так же то, что зверь - Антихрист - выйдет из земли) - писалась в эпоху Римской Империи и все символы соответствуют символам той эпохи. Мы верим, что Священное писание - про прошлое, настоящее и будущее, но не играем в нумерологию", - объяснил епископ.
Он обратил внимание на то, что в откровении Иоанна Богослова говорится, что знак "зверя" будет у людей на челе или правой руке, но "даже укол о вакцинации делают многим в левую руку". Также в Откровении сказано, что если человек не примет начертания этого "зверя", то "не сможет покупать, продавать и его будут убивать". "Сегодня я не слышал, чтобы за отказ от вакцинации людей убивали. И продукты можно заказать по интернету. Хотя бы это уже выявляет несоответствие с тем, что сказано в "Апокалипсисе", - добавил епископ.
Глава российских пятидесятников еще раз подчеркнул, что в организации выступают за вакцинацию (и более 90% сотрудников РОСХВЕ уже вакцинировались), но не считают возможным проводить ее принудительно. "Понимаю, что некоторым хочется "спасать страхом" - распространять фейки о том, что кто-то кого-то не допустил до причастия, потому что человек не вакцинировался, - это домыслы. Да, у христиан нет страха смерти, потому что сказано, что у Бога все живы. С другой стороны, мы считаем, что если Бог дал жизнь, человек должен за нее бороться, в том числе с помощью вакцинации. Среди прихожан наших Церквей нет движения антипрививочников и ковид-диссидентов. У нас люди очень сознательные, понимают, что это защита. При этом мы не навязываем никому вакцинацию", - подытожил собеседник агентства.
Как следует из официального заявления Духовного совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении РИА Новости), "Священное писание не содержит запретов на участие верующих в вакцинации". "Всякий христианин может свободно вакцинироваться при отсутствии медицинских противопоказаний. Заблуждения и страхи, распространяемые сторонниками конспирологических теорий, не имеют ничего общего с Библией и здравыми библейскими взглядами. Духовный совет призывает христиан быть верными библейским истинам и не увлекаться ложными учениями", - сказано в документе.
Ранее глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов заявил РИА Новости, что попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия.