Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210712/vaktsinatsiya-1740889272.html
Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом
Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом - РИА Новости, 12.07.2021
Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом
Вакцинация - это медицинский вопрос, а не богословский, поэтому информация о том, что вакцинация якобы связана с концом света, "приходом антихриста" - домыслы,... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T12:25
2021-07-12T12:25
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
религия
сергей ряховский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153139/55/1531395541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_528fb0745e269ea92782832dc33b2abe.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вакцинация - это медицинский вопрос, а не богословский, поэтому информация о том, что вакцинация якобы связана с концом света, "приходом антихриста" - домыслы, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.По его словам, в Священном писании нет намеков на вакцинацию. "Знаменитая 13-я глава откровения Иоанна Богослова - Апокалипсис (где описывается число "зверя", а так же то, что зверь - Антихрист - выйдет из земли) - писалась в эпоху Римской Империи и все символы соответствуют символам той эпохи. Мы верим, что Священное писание - про прошлое, настоящее и будущее, но не играем в нумерологию", - объяснил епископ.Он обратил внимание на то, что в откровении Иоанна Богослова говорится, что знак "зверя" будет у людей на челе или правой руке, но "даже укол о вакцинации делают многим в левую руку". Также в Откровении сказано, что если человек не примет начертания этого "зверя", то "не сможет покупать, продавать и его будут убивать". "Сегодня я не слышал, чтобы за отказ от вакцинации людей убивали. И продукты можно заказать по интернету. Хотя бы это уже выявляет несоответствие с тем, что сказано в "Апокалипсисе", - добавил епископ.Глава российских пятидесятников еще раз подчеркнул, что в организации выступают за вакцинацию (и более 90% сотрудников РОСХВЕ уже вакцинировались), но не считают возможным проводить ее принудительно. "Понимаю, что некоторым хочется "спасать страхом" - распространять фейки о том, что кто-то кого-то не допустил до причастия, потому что человек не вакцинировался, - это домыслы. Да, у христиан нет страха смерти, потому что сказано, что у Бога все живы. С другой стороны, мы считаем, что если Бог дал жизнь, человек должен за нее бороться, в том числе с помощью вакцинации. Среди прихожан наших Церквей нет движения антипрививочников и ковид-диссидентов. У нас люди очень сознательные, понимают, что это защита. При этом мы не навязываем никому вакцинацию", - подытожил собеседник агентства.Как следует из официального заявления Духовного совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении РИА Новости), "Священное писание не содержит запретов на участие верующих в вакцинации". "Всякий христианин может свободно вакцинироваться при отсутствии медицинских противопоказаний. Заблуждения и страхи, распространяемые сторонниками конспирологических теорий, не имеют ничего общего с Библией и здравыми библейскими взглядами. Духовный совет призывает христиан быть верными библейским истинам и не увлекаться ложными учениями", - сказано в документе.Ранее глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов заявил РИА Новости, что попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия.
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153139/55/1531395541_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_11481b694e8a087354a86c33e1a61e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, религия, сергей ряховский

Российские пятидесятники опровергли связь вакцинации с антихристом

12:25 12.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский на Малом соборе РОСХВЕ. 23 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вакцинация - это медицинский вопрос, а не богословский, поэтому информация о том, что вакцинация якобы связана с концом света, "приходом антихриста" - домыслы, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский.
"Христиане не выступают против прививок от оспы, кори и также – от коронавируса. В богословии тема вакцинации, "чипизации" отсутствует, это чистая медицина. Слухи о том, что вакцинация связана с концом света, приходом антихриста, числом зверя - домысли и слухи, они не имеют богословского подтверждения", - сказал Ряховский.
По его словам, в Священном писании нет намеков на вакцинацию. "Знаменитая 13-я глава откровения Иоанна Богослова - Апокалипсис (где описывается число "зверя", а так же то, что зверь - Антихрист - выйдет из земли) - писалась в эпоху Римской Империи и все символы соответствуют символам той эпохи. Мы верим, что Священное писание - про прошлое, настоящее и будущее, но не играем в нумерологию", - объяснил епископ.
Он обратил внимание на то, что в откровении Иоанна Богослова говорится, что знак "зверя" будет у людей на челе или правой руке, но "даже укол о вакцинации делают многим в левую руку". Также в Откровении сказано, что если человек не примет начертания этого "зверя", то "не сможет покупать, продавать и его будут убивать". "Сегодня я не слышал, чтобы за отказ от вакцинации людей убивали. И продукты можно заказать по интернету. Хотя бы это уже выявляет несоответствие с тем, что сказано в "Апокалипсисе", - добавил епископ.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 11:56Религия и мировоззрение
Митрополит Тихон объяснил поведение антипрививочников
Глава российских пятидесятников еще раз подчеркнул, что в организации выступают за вакцинацию (и более 90% сотрудников РОСХВЕ уже вакцинировались), но не считают возможным проводить ее принудительно. "Понимаю, что некоторым хочется "спасать страхом" - распространять фейки о том, что кто-то кого-то не допустил до причастия, потому что человек не вакцинировался, - это домыслы. Да, у христиан нет страха смерти, потому что сказано, что у Бога все живы. С другой стороны, мы считаем, что если Бог дал жизнь, человек должен за нее бороться, в том числе с помощью вакцинации. Среди прихожан наших Церквей нет движения антипрививочников и ковид-диссидентов. У нас люди очень сознательные, понимают, что это защита. При этом мы не навязываем никому вакцинацию", - подытожил собеседник агентства.
Как следует из официального заявления Духовного совета РОСХВЕ (имеется в распоряжении РИА Новости), "Священное писание не содержит запретов на участие верующих в вакцинации". "Всякий христианин может свободно вакцинироваться при отсутствии медицинских противопоказаний. Заблуждения и страхи, распространяемые сторонниками конспирологических теорий, не имеют ничего общего с Библией и здравыми библейскими взглядами. Духовный совет призывает христиан быть верными библейским истинам и не увлекаться ложными учениями", - сказано в документе.
Ранее глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви (РПЦ) священник Георгий Максимов заявил РИА Новости, что попытки связать QR-коды с апокалипсисом и "печатью Антихриста" не имеют отношения к православию и представляют собой обыкновенные суеверия.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:21Религия и мировоззрение
Непривитые будут замаливать свой грех всю жизнь, заявили в РПЦ
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРелигияСергей Ряховский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам
08:23Оператор приостановил поставки газа по "Северному потоку"
08:12В Иркутской области загорелся лес на площади десять тысяч гектаров
08:04В ГД оценили заинтересованность Германии в расследовании дела Навальным
07:59В Крыму миссию Евросоюза пригласили на полуостров
07:53Москвичей предупредили о рекордной жаре
07:47В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
07:34Врач рассказал об эффективности плазмы вакцинированных от COVID-19
07:29Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:22Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году
07:07В России предложили увеличить на десять дней отпуск некурящим работникам
07:07"Принципиально новый" военный самолет презентуют в первый день МАКС-2021
07:00Названа причина взрыва в квартире в Приморье
06:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0
06:56В Хабаровском крае завели дело о мошенничестве на 80 миллионов рублей
06:46Россияне назвали главные достопримечательности страны
06:31Россияне назвали справедливую цену земельного участка
06:21Кузнецова рассказала о решении проблем в селе, о котором сообщили Путину
05:06Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
05:05Мадуро заявил, что за последнее время на него готовилось два покушения
Лента новостейМолния