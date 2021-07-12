https://ria.ru/20210712/ukraina-1740998948.html

Слуцкий оценил статью Путина об Украине

Слуцкий оценил статью Путина об Украине - РИА Новости, 12.07.2021

Слуцкий оценил статью Путина об Украине

Статья президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков, она станет историческим ликбезом и... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T20:52

2021-07-12T20:52

2021-07-12T20:52

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

владимир путин

киев

в мире

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков, она станет историческим ликбезом и пособием по недопущению передачи суверенитета, написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее на сайте Кремля был опубликован текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев"."Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков. Для них она станет и необходимым историческим ликбезом, и пособием по недопущению полной передачи суверенитета под внешний протекторат в рамках западного проекта "анти-Россия"", - написал Слуцкий.Также он написал, что ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", понятны, "и мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России"."А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну ... Надеюсь, что в Киеве прочтут и сделают выводы. Пока не совсем поздно", - добавил он.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993942.html

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россия

киев

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, владимир путин, киев, в мире