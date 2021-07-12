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https://ria.ru/20210712/ukraina-1740998948.html
Слуцкий оценил статью Путина об Украине
Слуцкий оценил статью Путина об Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Слуцкий оценил статью Путина об Украине
Статья президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков, она станет историческим ликбезом и... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T20:52
2021-07-12T20:52
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
владимир путин
киев
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков, она станет историческим ликбезом и пособием по недопущению передачи суверенитета, написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее на сайте Кремля был опубликован текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев"."Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков. Для них она станет и необходимым историческим ликбезом, и пособием по недопущению полной передачи суверенитета под внешний протекторат в рамках западного проекта "анти-Россия"", - написал Слуцкий.Также он написал, что ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", понятны, "и мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России"."А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну ... Надеюсь, что в Киеве прочтут и сделают выводы. Пока не совсем поздно", - добавил он.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740993942.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, владимир путин, киев, в мире
Слуцкий оценил статью Путина об Украине
20:52 12.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат ГД Слуцкий назвал статью Путина обязательной к изучению для украинских политиков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о русских и украинцах обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков, она станет историческим ликбезом и пособием по недопущению передачи суверенитета, написал глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее на сайте Кремля был опубликован текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев".
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Сенатор назвал статью Путина посылом братскому украинскому народу
"Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" обязательна к изучению для сегодняшних украинских политиков. Для них она станет и необходимым историческим ликбезом, и пособием по недопущению полной передачи суверенитета под внешний протекторат в рамках западного проекта "анти-Россия"", - написал Слуцкий.
Также он написал, что ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", понятны, "и мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России".
"А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну ... Надеюсь, что в Киеве прочтут и сделают выводы. Пока не совсем поздно", - добавил он.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВладимир ПутинКиевВ мире
 
 
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