https://ria.ru/20210712/ukraina-1740990529.html
Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой
Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой - РИА Новости, 12.07.2021
Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой
Россия и Украина неминуемо вернутся к партнерству, русские и украинцы веками были экологичной и сбалансированной "единой системой", Западу не удастся "задурить... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:32
2021-07-12T19:32
2021-07-12T19:32
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия и Украина неминуемо вернутся к партнерству, русские и украинцы веками были экологичной и сбалансированной "единой системой", Западу не удастся "задурить украинцев", заявил вице-спикер ГД Петр Толстой, комментируя статью президента РФ Владимира Путина.Ранее на сайте Кремля был опубликован текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев"."Старые наработки англосаксов и польско-австрийских идеологов не помогут задурить украинцев, и мы неминуемо вернемся к нашим историческим истокам, где подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Он отметил, что в Киеве уже несколько лет очень болезненно реагируют на любые попытки обсуждения темы исторической самоидентификации, но делят людей на своих и чужих исключительно политики."Хочу добавить, что произвольную перекройку границ большевики начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей. Но русские и украинцы веками были единой системой, экологичной и сбалансированной", - отметил Толстой.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963291.html
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россия, петр толстой, госдума рф, владимир путин, украина, в мире, политика
Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия и Украина неминуемо вернутся к партнерству