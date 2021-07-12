https://ria.ru/20210712/ukraina-1740990529.html

Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой

Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой - РИА Новости, 12.07.2021

Западу не удастся "задурить украинцев", заявил Толстой

Россия и Украина неминуемо вернутся к партнерству, русские и украинцы веками были экологичной и сбалансированной "единой системой", Западу не удастся "задурить... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T19:32

2021-07-12T19:32

2021-07-12T19:32

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госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия и Украина неминуемо вернутся к партнерству, русские и украинцы веками были экологичной и сбалансированной "единой системой", Западу не удастся "задурить украинцев", заявил вице-спикер ГД Петр Толстой, комментируя статью президента РФ Владимира Путина.Ранее на сайте Кремля был опубликован текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев"."Старые наработки англосаксов и польско-австрийских идеологов не помогут задурить украинцев, и мы неминуемо вернемся к нашим историческим истокам, где подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Он отметил, что в Киеве уже несколько лет очень болезненно реагируют на любые попытки обсуждения темы исторической самоидентификации, но делят людей на своих и чужих исключительно политики."Хочу добавить, что произвольную перекройку границ большевики начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей. Но русские и украинцы веками были единой системой, экологичной и сбалансированной", - отметил Толстой.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963291.html

https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html

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россия, петр толстой, госдума рф, владимир путин, украина, в мире, политика