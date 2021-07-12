https://ria.ru/20210712/ukraina-1740986036.html

Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине

Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине - РИА Новости, 12.07.2021

Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны де-факто отклонили предложения РФ о диа­логе по экономическим проблемам с Украиной - заяв­ляли, что... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T18:59

2021-07-12T18:59

2021-07-12T19:29

россия

евромайдан

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны де-факто отклонили предложения РФ о диа­логе по экономическим проблемам с Украиной - заяв­ляли, что Россия тут ни при чём.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Мы – как крупнейший торгово-экономический парт­нер Укра­ины – предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украина – Россия – ЕС. Но всякий раз нам заяв­ляли, что Россия тут ни при чём, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны откло­нили неоднократные российские предло­жения о диа­логе", - говорится в статье."Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией", - написал Путин."Плодотворно взаимодействовали со всеми, под­черкну, со всеми руководителями Украины. Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения рос­сийс­кому правительству продумать варианты контактов по линии профиль­ных минис­терств и ведомств в части сохранения и под­держки наших экономических связей. Однако встреч­ного желания как не было, так до сих пор и нет", - отметил российский лидер.

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

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россия, евромайдан, владимир путин, украина, в мире