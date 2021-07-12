https://ria.ru/20210712/ukraina-1740986036.html
Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине
Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны де-факто отклонили предложения РФ о диалоге по экономическим проблемам с Украиной - заявляли, что... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:59
2021-07-12T18:59
2021-07-12T19:29
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны де-факто отклонили предложения РФ о диалоге по экономическим проблемам с Украиной - заявляли, что Россия тут ни при чём.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Мы – как крупнейший торгово-экономический партнер Украины – предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украина – Россия – ЕС. Но всякий раз нам заявляли, что Россия тут ни при чём, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения о диалоге", - говорится в статье."Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией", - написал Путин."Плодотворно взаимодействовали со всеми, подчеркну, со всеми руководителями Украины. Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет", - отметил российский лидер.
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
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россия, евромайдан, владимир путин, украина, в мире
Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине
18:59 12.07.2021 (обновлено: 19:29 12.07.2021)
Путин обвинил Запад в игнорировании предложений России по Украине
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что западные страны де-факто отклонили предложения РФ о диалоге по экономическим проблемам с Украиной
- заявляли, что Россия тут ни при чём.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте
Кремля.
"Мы – как крупнейший торгово-экономический партнер Украины – предлагали обсудить возникающие проблемы в формате Украина – Россия – ЕС. Но всякий раз нам заявляли, что Россия тут ни при чём, мол, вопрос касается только ЕС и Украины. Де-факто западные страны отклонили неоднократные российские предложения о диалоге", - говорится в статье.
"Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией", - написал Путин.
"Плодотворно взаимодействовали со всеми, подчеркну, со всеми руководителями Украины. Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет", - отметил российский лидер.