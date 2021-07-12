https://ria.ru/20210712/ukraina-1740975661.html
Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре"
Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре" - РИА Новости, 12.07.2021
Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре"
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре", напомнив, что Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины, РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:10
2021-07-12T18:10
2021-07-12T18:11
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре", напомнив, что Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают на заработки.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор", - написал Путин.
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россия, владимир путин, украина, в мире
Путин прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре"
18:10 12.07.2021 (обновлено: 18:11 12.07.2021)
Путин заявил, что Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины