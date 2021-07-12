https://ria.ru/20210712/ukraina-1740971797.html

Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли

Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли - РИА Новости, 12.07.2021

Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли

Президент России Владимир Путин заявил, что радикалам и неонацистам на Украине потакали официальные власти и олигархи, готовые "про­дать мать родную" для... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:54

2021-07-12T17:54

2021-07-12T18:35

владимир путин

в мире

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что радикалам и неонацистам на Украине потакали официальные власти и олигархи, готовые "про­дать мать родную" для сохранения капиталов.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Открыто и все наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы про­дать мать родную, чтобы сохранить капиталы. К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добро­вольного заложника чужой геополитической воли", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740975661.html

украина

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владимир путин, в мире, украина