https://ria.ru/20210712/ukraina-1740971797.html
Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли
Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли - РИА Новости, 12.07.2021
Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли
Президент России Владимир Путин заявил, что радикалам и неонацистам на Украине потакали официальные власти и олигархи, готовые "продать мать родную" для... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:54
2021-07-12T17:54
2021-07-12T18:35
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что радикалам и неонацистам на Украине потакали официальные власти и олигархи, готовые "продать мать родную" для сохранения капиталов.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Открыто и все наглее заявляли о своих амбициях радикалы и неонацисты. Им потакали и официальные власти, и местные олигархи, которые, ограбив народ Украины, украденное держат в западных банках и готовы продать мать родную, чтобы сохранить капиталы. К этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добровольного заложника чужой геополитической воли", - написал Путин.
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владимир путин, в мире, украина
Путин назвал Украину добровольным заложником чужой геополитической воли
17:54 12.07.2021 (обновлено: 18:35 12.07.2021)
Путин заявил, что радикалам и неонацистам на Украине потакали официальные власти и олигархи