https://ria.ru/20210712/ukraina-1740965939.html
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине
Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:26
2021-07-12T17:26
2021-07-12T18:20
владимир путин
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740145862_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_8b7ba8b9d61af248066e73c585002785.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России Владимир Путин.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Уже в мае этого года действующий президент внес в Раду законопроект о "коренных народах". Ими признаются лишь те, кто составляет этническое меньшинство и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. Закон принят. Новые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень сложной по территориальному, национальному, языковому составу, по истории своего формирования", - написал Путин.
https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970935.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740145862_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_d57bff054c719a108c74ab9b065a40a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, украина
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине
17:26 12.07.2021 (обновлено: 18:20 12.07.2021)
Путин заявил, что принятие закона о коренных народах Украины посеяло семена раздора в стране