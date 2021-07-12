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Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине
Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:26
2021-07-12T18:20
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России Владимир Путин.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Уже в мае этого года действующий пре­зи­дент внес в Раду законопроект о "коренных наро­дах". Ими признаются лишь те, кто составляет этни­ческое меньшинство и не имеет собственного госу­дар­ственного образования за пределами Украины. Закон принят. Но­вые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень слож­ной по террито­риальному, нацио­наль­ному, языковому составу, по истории своего фор­мирования", - написал Путин.
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владимир путин, в мире, украина
Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине
17:26 12.07.2021 (обновлено: 18:20 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кемерово с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что принятие закона о коренных народах Украины посеяло семена раздора в стране

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России Владимир Путин.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Уже в мае этого года действующий пре­зи­дент внес в Раду законопроект о "коренных наро­дах". Ими признаются лишь те, кто составляет этни­ческое меньшинство и не имеет собственного госу­дар­ственного образования за пределами Украины. Закон принят. Но­вые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень слож­ной по террито­риальному, нацио­наль­ному, языковому составу, по истории своего фор­мирования", - написал Путин.
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