https://ria.ru/20210712/ukraina-1740965939.html

Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине

Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине - РИА Новости, 12.07.2021

Путин рассказал о "семенах раздора" на Украине

Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:26

2021-07-12T17:26

2021-07-12T18:20

владимир путин

в мире

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Принятие закона о коренных народах Украины посеяло новые семена раздора в стране, сложной по территориальному и национальному составу, заявил президент России Владимир Путин.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Уже в мае этого года действующий пре­зи­дент внес в Раду законопроект о "коренных наро­дах". Ими признаются лишь те, кто составляет этни­ческое меньшинство и не имеет собственного госу­дар­ственного образования за пределами Украины. Закон принят. Но­вые семена раздора посеяны. И это в стране – как уже отмечал – очень слож­ной по террито­риальному, нацио­наль­ному, языковому составу, по истории своего фор­мирования", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970935.html

украина

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владимир путин, в мире, украина