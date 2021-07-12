https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963733.html
Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом
Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом - РИА Новости, 12.07.2021
Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом
Президент России Владимир Путин заявил, что "правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит РФ. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:18
2021-07-12T17:18
2021-07-12T17:55
россия
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит РФ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую государственность, как мы понимаем, предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. Ненависть и озлобление – и мировая история это не раз доказывала – весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями", - написал Путин.
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Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом
17:18 12.07.2021 (обновлено: 17:55 12.07.2021)
Путин заявил, что "правильным" патриотом Украины сейчас объявляется тот, кто ненавидит Россию