https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963733.html

Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом

Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом - РИА Новости, 12.07.2021

Путин рассказал, кого на Украине считают "правильным" патриотом

Президент России Владимир Путин заявил, что "правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит РФ. РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:18

2021-07-12T17:18

2021-07-12T17:55

россия

владимир путин

в мире

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "правильным" патриотом Украины сейчас объявляется лишь тот, кто ненавидит РФ.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Пра­виль­ным" патриотом Украины сейчас объяв­ляется лишь тот, кто ненавидит Россию. Более того, всю украинскую госу­дар­ственность, как мы пони­маем, предлагается в даль­нейшем строить исклю­чи­тельно на этой идее. Ненависть и озлобление – и мировая исто­рия это не раз дока­зывала – весьма зыбкое осно­вание для сувере­нитета, чреватое многими серьезными рис­ками и тяжелыми последствиями", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740971797.html

россия

украина

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россия, владимир путин, в мире, украина