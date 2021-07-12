https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963291.html

Путин назвал роковое решение для Украины

Путин назвал роковое решение для Украины - РИА Новости, 12.07.2021

Путин назвал роковое решение для Украины

Те, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление, должны помнить, что аналогичное решение в 1918 году стало роковым для правящего режима, заявил президент... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:16

2021-07-12T17:16

2021-07-12T18:00

россия

владимир путин

в мире

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Те, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление, должны помнить, что аналогичное решение в 1918 году стало роковым для правящего режима, заявил президент РФ Владимир Путин.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При пря­мом участии окку­па­ционных войск Центральная Рада была сверг­нута, а к власти приведён гетман П. Ско­ро­падский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом", - говорится в статье.Президент России Владимир Путин отметил, что право свободного выхода республик из Советского Союза, закрепленное в конституции 1924 года, стало опасной миной замедленного действия, которая взорвалась.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно острой дискуссии среди лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства как федерации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная "мина замедленного действия". Она и взорвалась, как только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался "парад суверенитетов", - написал Путин.Российский лидер подчеркнул, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование"."Кстати, Устав СНГ, принятый ещё в 1993 году, Украина не подписала и не ратифицировала", - напомнил Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963733.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740970004.html

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россия, владимир путин, в мире, украина