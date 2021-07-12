Путин назвал роковое решение для Украины
17:16 12.07.2021 (обновлено: 18:00 12.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена"
Путин заявил, что решение отдать Украину под внешнее управление в 1918 году стало роковым
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Те, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление, должны помнить, что аналогичное решение в 1918 году стало роковым для правящего режима, заявил президент РФ Владимир Путин.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведён гетман П. Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом", - говорится в статье.
Президент России Владимир Путин отметил, что право свободного выхода республик из Советского Союза, закрепленное в конституции 1924 года, стало опасной миной замедленного действия, которая взорвалась.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"В 1922 году при создании СССР, одним из учредителей которого выступила УССР, после достаточно острой дискуссии среди лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства как федерации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная "мина замедленного действия". Она и взорвалась, как только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался "парад суверенитетов", - написал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что 8 декабря 1991 года было подписано так называемое Беловежское соглашение о создании СНГ, в котором объявлялось, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование".
"Кстати, Устав СНГ, принятый ещё в 1993 году, Украина не подписала и не ратифицировала", - напомнил Путин.