https://ria.ru/20210712/ukraina-1740962333.html

Путин рассказал об экономических отношениях России и Украины

Путин рассказал об экономических отношениях России и Украины - РИА Новости, 12.07.2021

Путин рассказал об экономических отношениях России и Украины

Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС, говорится в... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:13

2021-07-12T17:13

2021-07-12T17:22

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза", - говорится в статье.РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнеры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля."Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нерами. Такая тесная взаимосвязь способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", - говорится в тексте статьи.Президент России Владимир Путин заявил, что в 1991-2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов, сегодня цепляется за 1,5 миллиарда долларов платежей РФ за транзит газа в Европу.Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля."В Киеве используют свою "поли­ти­ческую ариф­метику", но в 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 милл­иарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", - написал Путин.

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963733.html

https://ria.ru/20210712/putin-1740964310.html

https://ria.ru/20210712/ukraina-1740963291.html

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владимир путин, украина, в мире, россия