Путин рассказал об экономических отношениях России и Украины
17:13 12.07.2021 (обновлено: 17:22 12.07.2021)
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Путин заявил, что Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации, которая была 30 лет назад, могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза", - говорится в статье.
РФ и Украина - естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнеры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества, говорится в статье президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран", - говорится в тексте статьи.
Президент России Владимир Путин заявил, что в 1991-2013 годах за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов, сегодня цепляется за 1,5 миллиарда долларов платежей РФ за транзит газа в Европу.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"В Киеве используют свою "политическую арифметику", но в 1991 – 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 миллиарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов", - написал Путин.
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