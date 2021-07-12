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Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи - РИА Новости, 12.07.2021
Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:13
2021-07-12T17:13
2021-07-12T22:50
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую на двух языках опубликовали на сайте Кремля."В значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — продолжил свою мысль президент.Как напомнил глава государства, среди юристов существует мнение, что республики — учредители СССР после того, как они аннулировали Договор от 1922 года, должны были вернуться в те границы, в которых они вступили в состав нового государства."Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами — уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — отметил Путин.
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РИА Новости
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владимир путин, украина, в мире
Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
17:13 12.07.2021 (обновлено: 22:50 12.07.2021)
Путин назвал современную Украину целиком и полностью детищем советской эпохи