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Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи - РИА Новости, 12.07.2021
Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T17:13
2021-07-12T22:50
владимир путин
украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую на двух языках опубликовали на сайте Кремля."В зна­чи­тельной степени она созда­валась за счет истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — продолжил свою мысль президент.Как напомнил глава государства, среди юристов существует мнение, что республики — учредители СССР после того, как они аннулировали Договор от 1922 года, должны были вернуться в те границы, в которых они вступили в состав нового государства."Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами — уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — отметил Путин.
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владимир путин, украина, в мире
Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
17:13 12.07.2021 (обновлено: 22:50 12.07.2021)
 
© AP Photo / Sergei GritsЛюди с флагами Украины в Киеве
Люди с флагами Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© AP Photo / Sergei Grits

Путин назвал современную Украину целиком и полностью детищем советской эпохи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую на двух языках опубликовали на сайте Кремля.
"В зна­чи­тельной степени она созда­валась за счет истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — продолжил свою мысль президент.
Как напомнил глава государства, среди юристов существует мнение, что республики — учредители СССР после того, как они аннулировали Договор от 1922 года, должны были вернуться в те границы, в которых они вступили в состав нового государства.
"Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами — уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — отметил Путин.
 
Владимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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