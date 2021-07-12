https://ria.ru/20210712/ukraina-1740962275.html

Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи

Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи - РИА Новости, 12.07.2021

Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи

Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T17:13

2021-07-12T17:13

2021-07-12T22:50

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи, написал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую на двух языках опубликовали на сайте Кремля."В зна­чи­тельной степени она созда­валась за счет истори­ческой Рос­сии. Дос­таточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — продолжил свою мысль президент.Как напомнил глава государства, среди юристов существует мнение, что республики — учредители СССР после того, как они аннулировали Договор от 1922 года, должны были вернуться в те границы, в которых они вступили в состав нового государства."Все же остальные территориальные приобретения — это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами — уходите с тем, с чем пришли. С такой логикой трудно спорить", — отметил Путин.

украина

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2021

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владимир путин, украина, в мире